Pavese incontra i residenti della frazione Graziani: "Ampliamento parcheggi, dissuasori di velocità e videosorveglianza"

Nei giorni scorsi il candidato sindaco del centridrstra per le comunali a Montelupo, Federico PAVESE, insieme a Giuseppe Madia, Giulia Cicci, Danilo Di Stefano e Giulia Antinozzi, candidati nella lista che lo sostiene, ha incontrato una rappresentanza di cittadini della frazione Graziani.

Pavese, che preliminarmente ha illustrato il programma elettorale del centrodestra, non ha mancato di sottolineare come i candidati che compongono le varie liste della coalizione rappresentino uno spaccato importante della società civile e come tutta la squadra di donne e uomini che si sono candidati siano l'unica, vera, possibilità di cambiamento all'immobilismo del centrosinistra.

Durante l'incontro con i cittadini non è mancato il momento di confronto sulle progettualità per migliorare la condizione della frazione Graziani: installazione di adeguati sistemi di videosorveglianza di contesto e lettura targhe collegati alle centrali dei comandi di Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri; dissuasori di velocità, su via della Pesa, che non rendano pericoloso il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento, come i c.d."dissuasori modello SPEED DISPLAY con RALLENTA" che permettono di visualizzare la velocità degli autoveicoli in transito mediante un display led; panchine ecosostenibili da sistemare lungo la pista ciclabile per creare piacevoli spazi di socialità che possano unire scelte green al decoro di un'area verde e salutare.

In conclusione dell'incontro, Pavese si è intrattenuto con i cittadini sul disinteresse dell'attuale amministrazione comunale verso l'ampliamento della zona sportiva e la realizzazione di nuovi posti auto dato che gli attuali sono risultati insufficienti in occasione degli eventi calcistici di varie categorie e dei tornei amatoriali. La proposta, presentata dal consigliere uscente Giuseppe Madia per il gruppo consigliare "Monteluponelcuore centro destra per Montelupo", benché votata all'unanimità, risulta ancora oggi inattuata, ma sarà in cima alla lista delle cose da fare della prossima amministrazione di centrodestra.