Sanmi-B Festival, concerti e street food alla Casa culturale

Parte giovedì 16 maggio la terza edizione del Sanmi-b Festival, nell'area della Casa culturale e del Sombrero 4 giornate di concerti, street food, area giochi e luna park. Quest'oggi la presentazione nella sala conferenze della Casa culturale, nel rinnovato complesso di fronte all'area giochi.

L'evento è organizzato dal Ccn San Miniato Basso e da Confcommercio Provincia di Pisa con il sostegno di San Miniato Promozione, Regione Toscana, Cassa di Risparmio di Volterra, Enegan, Auto 2000 e il patrocinio del Comune di San Miniato.

Si parte giovedì 16 con la cover band dei Pinguini Tattici Nucleari, intitolata come un loro pezzo 'Giovani Wannabe'. Venerdì 17 la serata dedicata alla Gen Z: Voglio tornare negli anni '90. Sabato 18 prima data del tour di Sbam!, il collettivo di dj che ha sostenuto i Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti Cherubini. Gran finale con il mattatore di Striscia la Notizia, Cristiano Militello.

Ogni serata sarà allietata dallo street food, allestito non più nei truck ma in casette di legno che circondano l'area verde del circolo.

Soddisfazione da parte degli organizzatori. Pierfranco Speranza, presidente del Ccn, afferma: "Ogni anno è una sfida sempre più ardua innovare e rinnovarsi. Penso che ci siamo riusciti, con piccole accortezze che arrivano dall'esperienza maturata finora".

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha applaudito all'iniziativa, che prevede momenti di festa in tutta sicurezza, all'interno di un'area pedonale ben attrezzata. Sostegno anche dall'ex sindaco Vittorio Gabbanini, attualmente consulente per il presidente della Regione Eugenio Giani, che da sempre si spende per la vivibilità della frazione del 'Pinocchio' con iniziative di questo tipo.

Per Confcommercio il plauso è giunto da Luca Favilli, Alessandro Simonelli e Federico Pieragnoli, rispettivamente responsabile per l'area del Cuoio, della provincia di Pisa e direttore dell'associazione di categoria.