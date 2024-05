Controreplica di Fattori: "Noi unica forza politica che ha incontrato i lavoratori della biblioteca"

Rispondiamo con fermezza al Comitato Giglioli, ma quando non si hanno altri argomenti se non "la motivazione personale" ci preme chiarire una volta per tutte che l'unica motivazione personale che ci guida è quella di voler amministrare il Comune di San Miniato in modo chiaro.

"È vero che ero a conoscenza della volontà di intraprendere il percorso di digitalizzazione – dichiara Marzia Fattori - ma l'aver partecipato ad un bando, peraltro non ammessi a finanziamento non vuol dire digitalizzare da domani perché ad oggi non c'è ancora nessun affidamento, quindi sono sole buone intenzioni.

Certo che ero a conoscenza del piano assunzione – continua Marzia Fattori - ma in sostituzione di nomi e cognomi ben specifici che niente hanno a che vedere con il personale della cooperativa, quindi non sono proprio "nuove assunzioni".

Suggeriamo al Comitato Giglioli di non preoccuparsi degli attacchi di Marzia Fattori ma di quello che pensano i propri lavoratori ed i sindacati che sono in sciopero per la giornata di oggi mercoledì 15, chiedendo maggiore chiarezza ed una sola risposta "la proroga".

Forse le sigle sindacali e i lavoratori non erano così a conoscenza delle volontà dell'amministrazione. Ribadiamo con forza e convinzione il concetto di vicinanza ai lavoratori e alle famiglie, non la buttiamo troppo sugli atti che i cittadini si scocciato; il problema principale sono i 7 lavoratori che dal 1 giugno sono senza lavoro, non sono stati ricollocati, non hanno un futuro certo ed è per questo che fanno sciopero.

Siamo l'unica forza politica che ha incontrato i lavoratori e ha condiviso la loro battaglia, la richiesta di una proroga. Un buon Amministratore prima si assicura del futuro lavorativo dei dipendenti e poi alla digitalizzazione.

Questa mattina il presidente Simone Telleschi era presente ed ha portato il sostegno del candidato Marzia Fattori e di tutti i componenti della Lista a tutti i lavoratori in sciopero.

Simone Telleschi presidente dei Riformisti per San Miniato pone alcune riflessioni: "Quello che sta succedendo è veramente vergognoso; in tutto questo il PD dov’è? Qual è la posizione del partito di centrosinistra che appoggia Giglioli? Qual è la posizione della lista Noi per San Miniato? Sono con i lavoratori o contro? Il segretario del PD Annamaria Borrini dovrebbe prendere posizione in merito, invece di trincerarsi dietro un assordante silenzio. Il 1° Maggio sfilavano e inneggiavano alla tutela dei diritti dei lavoratori e oggi? Suggeriamo al Comitato e al Candidato di stare meno a disquisire su chi è di destra e chi di sinistra e fare cose da sinistra".

Fonte: Riformisti per San Miniato