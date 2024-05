Corsivo Festival, come si fa giornalismo a Empoli? Il talk che apre l'edizione 2024

Corsivo Festival entra nel vivo. Sabato 18 maggio alle ore 17 al Parco di Serravalle si terrà il primo dei tre diversi momenti che formeranno la seconda edizione del festival.

Come si fa giornalismo locale? Come si raccontano Empoli e il suo territorio? Il primo evento di Corsivo 2024 è un talk sul giornalismo, moderato dalla giornalista Federica Antonelli. Elia Billero, direttore di gonews.it, salirà sul palco assieme a Elisa Capobianco, caposervizio de La Nazione di Empoli, e Francesco Turchi, vice caposervizio de Il Tirreno.

Sarà un momento per capire le logiche, i problemi e le dinamiche di fare giornalismo in un'area ristretta come Empoli e l'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio. Si cercherà di aprire la cassetta degli attrezzi del giornalista e approfondire la cronaca di tutti i giorni.

L'ingresso a Corsivo è aperto e gratuito per tutti e tutte. In caso di maltempo, il festival cambierà sede: andrà alla Vela Margherita Hack in via Magolo nella frazione di Avane.