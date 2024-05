Craft the Leather, a San Miniato torna la formazione per gli aspiranti designer di moda

Ai nastri di partenza la 11° edizione di Craft the Leather. Il progetto di formazione rivolto ai giovani aspiranti designer provenienti dalle più prestigiose scuole di moda e design internazionali, prenderà il via lunedì 20 maggio a San Miniato.

Craft the Leather è un progetto del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, curato e coordinato dalla Dott.ssa Diane Ellen Becker. Craft the Leather nasce con lo scopo di promuovere un prodotto toscano d’eccellenza lavorato dalle sapienti mani dei maestri conciatori del Distretto del Cuoio Toscano, la Pelle Conciata al Vegetale in Toscana. Far conoscere questo materiale tradizionale alle giovani leve del design significa per noi far scoprire agli stilisti di domani, un prodotto che ci accompagna da sempre. Sperimenteremo insieme la versatilità e le potenzialità della pelle conciata al vegetale attraverso l'utilizzo di creatività e tecniche classiche.

Provenienti da tre diversi continenti, saranno otto le scuole internazionali di moda e design tra le più prestigiose del mondo che faranno parte di questa 11° edizione. A Craft the Leather si accede solo su invito; ogni scuola invitata seleziona lo studente più meritevole che avrà la possibilità di prendere parte a questa esclusiva opportunità di apprendimento, accompagnato da un insegnante.

Il progetto si articolerà in 3 fasi:

FASE 1 - Il Workshop formativo

Si terrà dal 20 al 25 maggio 2024 nel Distretto Conciario Toscano e gli otto partecipanti saranno ospitati, con i loro professori, al Conservatorio di Santa Chiara di San Miniato durante tutta la settimana. Sarà un'esperienza immersiva in tutti gli aspetti della pelle conciata al vegetale: dalle visite in conceria con la scoperta dei metodi di produzione locali, all'aspetto creativo, di sperimentazione e tecnica attraverso il workshop artigianale. Sarà nuovamente Giorgio Testi il maestro artigiano che guiderà i partecipanti durante la scoperta dei metodi di lavorazione della pelle conciata al vegetale. Testi condurrà il workshop non solo insegnando ai partecipanti le tecniche classiche di lavorazione della pelle, ma li assisterà assecondando la loro personale e sperimentale lettura creativa del nostro prodotto. Grazie all'utilizzo dei classici strumenti di lavoro, gli studenti porranno le basi per sviluppare un progetto unico ed originale.

FASE 2 - Lo Sviluppo Creativo

Il Consorzio metterà a disposizione dei designer partecipanti la Pelle Conciata al Vegetale in Toscana offerta dalle concerie associate. Sarà richiesto ad ognuno di loro di creare una collezione composta da tre pezzi, ideata e sviluppata sfruttando le caratteristiche proprie della Pelle Conciata al Vegetale e le tecniche di lavorazione apprese durante il workshop.

FASE 3 - Il Concorso Finale

Le opere realizzate dai giovani designer parteciperanno al concorso finale e saranno esposte durante l'edizione di febbraio 2025 di Lineapelle, la più importante fiera internazionale per il mondo della pelle. Il vincitore della competizione riceverà in premio una borsa di studio con l'obiettivo di proseguire i suoi studi nel campo.

Fonte: Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale