Elezioni Scandicci, oltre 400 in piazza per il programma di Sereni

Oltre 400 persone ieri pomeriggio non sono volute mancare alla presentazione del programma e delle liste che sostengono Claudia Sereni, candidata sindaca del centrosinistra a Scandicci. Una festa di piazza, con le logge di piazza Matteotti gremite e oltre cento candidati delle cinque liste a sostegno di Sereni. “Sono davvero soddisfatta - commenta Sereni -: così tante persone in piazza non si vedevano da tempo, a maggior ragione se consideriamo l’orario e il giorno feriale. E’ il segno che la gente è interessata a quello che facciamo e a come lo facciamo. Ho sentito nettamente l’abbraccio della città, la volontà di intraprendere un percorso nuovo che, pur nella continuità dell’azione amministrativa precedente, sarà in grado di accogliere ancora e più di prima le diverse sensibilità del mondo del centrosinistra”.

La presentazione del programma è stato preceduta dalla lettura da parte della candidata sindaca di un brano tratto dalla ‘Lezione agli studenti’ di Pietro Calamandrei del 1955. Poi ogni punto principale del programma di governo di Sereni è stato preceduto dalla lettura del corrispondente articolo della Costituzione. Dal lavoro al diritto alla salute, passando per l’associazionismo e la giusta retribuzione, Sereni ha raccontato la sua idea per la Scandicci del futuro. “Sono voluta partire dalle persone fragili - ha proseguito - che rappresentano la nostra priorità. Nel sistema sociale che abbiamo costruito e che immaginiamo per il futuro, oltre alle competenze di Stato e Regione, il Comune deve fare quanto possibile per favorire l’inclusione, garantire il diritto alla cura, combattere la povertà economica e culturale. La grande sfida del nostro tempo è sostenere le fasce più deboli e la classe media, fortemente colpita in questi anni dallo squilibrio nella distribuzione della ricchezza e dall’inflazione. Tutto questo non può prescindere da una particolare attenzione al mondo del lavoro, che tenga ben presente e studi soluzioni adeguate alla crisi che sta vivendo il mondo della pelletteria. La cultura, infine, dovrà essere il motore di tutta questa rivoluzione che cambierà il volto della Scandicci di domani”.

Per le cinque liste che compongono la ‘famiglia’ di forze che sostengono Claudia Sereni, la serata di ieri è stata l’occasione per presentarsi e far conoscere i propri candidati: oltre al Partito Democratico sono saliti sul palco il Movimento 5 Stelle, Azione, Alleanza Verdi Sinistra e la lista civica che porta il nome di Sereni.

Fonte: Ufficio Stampa