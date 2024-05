Fiorentina-Olympiacos, la finale nella stanza de La Nuova Luna

Fiorentina-Olympiacos sarà trasmessa in diretta a Santa Croce sull'Arno nella stanza del gruppo carnevalesco La Nuova Luna. La finale di Conference League, in cui i viola sono a caccia del primo titolo dopo vent'anni, sarà mercoledì 29 maggio a Atene.

A Santa Croce il gruppo La Nuova Luna in Largo Bonetti ha deciso di installare un maxischermo per tutti coloro che tifano viola. Dakke ore 20 si terranno cena e diretta della partita a 20 euro a persona, 10 per bambini e bambine.

Per info e prenotazioni 3923311554 o 3497742256.