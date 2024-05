Incidente in viale Marconi a San Miniato Basso questa mattina. Alle 11.30 all'altezza della rotatoria con via Capitini e via Codignola un'auto e un furgone si sono scontrati. A rimanere ferito un 43enne. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco sono intervenuti per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. Per i rilievi la polizia municipale, per i sanitari invece era presente la Misericordia di San Miniato Basso.