Naufragio Concordia, 1200 firme per dedicare una strada a Giuseppe Girolamo

Oltre 1200 firme su Change.org per dedicare una strada o un luogo pubblico a Giuseppe Girolamo, il giovane morto da eroe nel naufragio della Costa Concordia. La petizione è stata lanciata da Antonino Marino, che scrive: “ricordiamo tutti il tragico naufragio della Costa Concordia nel quale ha perso la vita Giuseppe Girolamo, un giovane batterista di 30 anni. Questo coraggioso ragazzo ha ceduto il suo posto su una scialuppa di salvataggio ad una donna e ai suoi bambini, dimostrando un altruismo straordinario. Nonostante non sapesse nuotare, ha deciso di mettere la sicurezza degli altri prima della sua. Per questo gesto eroico, gli è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile dal Presidente della Repubblica”.

“Ora propongo che a lui venga intitolato un luogo pubblico o una strada all'Isola del Giglio o nella sua città natale, Alberobello. Questo sarebbe un modo per onorare il suo coraggio e ricordare sempre il suo sacrificio”, scrive Girolamo nell’appello pubblicato online. “La storia di Giuseppe è toccante e personale per me perché mi fa riflettere sulla grandezza del suo gesto altruistico. Credo fermamente che le sue azioni meritino riconoscimento e rispetto duraturi”, spiega il promotore della raccolta firme.

“Firmate questa petizione per sostenere l'intitolazione di un luogo pubblico o una strada a Giuseppe Girolamo, l'eroe dimenticato della Costa Concordia”, conclude.

Tra i commenti di coloro che hanno sottoscritto l’appello, le ragioni di molte persone che condividono la richiesta:

-”Non, si può dimenticare una persona così umile, che ha ceduta la sua vita per gli, per gli infanti ed una donna...intitolazione subito in ogni, luogo...lodevole il gesto”, scrive Salvatore C.;

-”Uomo coraggioso e altruista. Ci vorrebbe un mondo pieno di anime belle come lui” (Lucia T.);

-”Chi si sacrifica per altri, arrivando anche a perdere la propria vita merita almeno un riconoscimento” (Micaela T.).

LINK ALLA PETIZIONE: change.org/GiuseppeGirolamoCostaConcordia

Fonte: Ufficio Stampa