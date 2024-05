Nuovo ecografo in Pediatria al San Giuseppe grazie alla Fondazione Labor Pro

La consegna dell’ecografo donato dalla Fondazione Labor Pro si è tenuta questa mattina nella Sala dell’Orologio presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli. Un ecografo di ultima generazione che consentirà di eseguire ecografie al neonato, ecocardiografie, ecografie dei tessuti molli e tutto ciò che con l’ecografia si può fare in area pediatrica da 0 a 18 anni. Alla cerimonia di consegna organizzata dalla direzione sanitaria del San Giuseppe c’erano per la direzione sanitaria, Federico Manzi e il direttore della Pediatria dell’ospedale, Roberto Bernardini. Per la Fondazione (come da foto) Tatiana Cresti, Lidia Bruscoli, Francesco Calamai, Niccolò Torricelli, Alessandro Bruccoleri, Patrick Montagnani, Simone Bruccoleri, Claudio Bruccoleri, Fabrizio Mannini.

Grande la soddisfazione di tutti confermata anche dalle parole del dottor Bernardini che ha ricordato come anche al personale sanitario sia già stata fatta la formazione necessaria per poter utilizzare l’ecografo. “Ringraziamo la Fondazione per questa donazione – ha detto Bernardini - che conferma la cultura di grande attenzione all’ospedale e in particolare alla pediatria e che caratterizza il nostro territorio e la sua comunità”.

Fonte: Asl Toscana Centro