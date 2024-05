Sacerdoti in Burkina Faso, come sostenerli con Shalom

Shalom da anni sostiene attraverso le borse di studio la formazione dei sacerdoti in Burkina Faso, in Benin ed ha in progetto di operare in altri paesi poverissimi dove le Diocesi e le famiglie non possono sostenere i seminaristi per i costi sempre più alti degli studi.

Diversi Vescovi si appellano a noi per avere aiuti. La cooperazione Shalom da cinquanta anni si muove su due binari: la formazione e il lavoro e ci è sembrato pertinente al nostro stile sostenere per quanto possibile le Chiese più povere al mondo, ritenendo ciò non solo pertinente alla crescita umana e intellettuale delle persone, ma anche allo sviluppo dei loro paesi considerando che significative opere sociali sono realizzate dalla Chiesa cattolica che opera in tutti i settori rivolgendosi alle popolazioni senza esclusione e lo fa senza mire di proselitismo.

Nel nostro amato Burkina abbiamo sostenuto ad oggi 35 seminaristi dei quali ben 23 sono stati ordinati sacerdoti e sono in servizio nelle varie istituzioni e parrocchie. Alcuni seminaristi hanno lasciato per formarsi una famiglia ed oggi sono insegnanti, amministratori pubblici, e validi professionisti. Con le loro belle famiglie contribuiscono alla crescita del paese rischiando talvolta la vita a causa del terrorismo islamico.

Attualmente Shalom sostiene tre studenti in Seminario ormai vicini all'ordinazione. Il vescovo di Muynga in Burundi che è venuto ad incontrarci domenica 12 maggio, presente anche Vescovo di San Miniato Giovanni con il suo vicario Roberto, don Donato e don Simeon. Ci ha rivolto un appello in questo senso, che noi abbiamo accolto ritenendo il Burundi fra i paesi più poveri al mondo e che la Chiesa cattolica è da sempre uno dei più importanti vettori di sviluppo.

Come poter contribuire? Come partecipare a questo progetto? Basta contattare Katia, la responsabile di questo settore, presso la sede Shalom di Taranti tel. 099 736 6518 email katia@movimento-shalom.org La borsa annuale per adottare un seminarista è di 600 euro.

Inoltre un altro modo, che non costa nulla, è decidere di devolvere il 5xmille della propria dichiarazione dei redditi al Movimento Shalom indicando il cod. Fiscale 91003210506 e firmando nell’apposito spazio della dichiarazione. Ricordiamo a questo proposito che si può dare il 5xmille a Shalom e al contempo firmare per l’8xmille per la chiesa.

Fonte: Movimento Shalom onlus