I carabinieri di San Miniato hanno denunciato una persona per essersi rifiutata di sottoporsi ai test tossicologici. La conducente, fermata alla guida di un'auto, ha rifiutato i controlli presso una struttura sanitaria per verificare l'uso di sostanze stupefacenti, quindi è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Pisa. La patente di guida è stata ritirata e l'autovettura sequestrata per la confisca.