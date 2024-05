Tratta del Palio di Fucecchio 2024: le accoppiate. Esulta Cappiano

Questa sera per i contradaioli del Palio di Fucecchio è la sera della Dea Bendata: la tratta prevede l'assegnazione in sorte di un cavallo alla contrada.

Andiamo a ripercorrere le accoppiate

Cappiano - Zinzula

Sant'Andrea - Vanadio da Clodia

Torre - Zio Fester

Samo - Dillu

Botteghe - Vittorino

Porta Bernarda - Cecco mi tocca

Porta Raimonda - Blu Star

Borgonovo - Sultano da Clodia

San Pierino - Zia Zelinda

Ferruzza - Charlie Brown

Querciola - Zenia Zoe

Massarella - Cecco Biondo

Di favoriti e sfavoriti, di fantini e contrade, abbiamo parlato nella diretta Facebook dello Speciale Tratta di Fucecchio con l'esperto Maurizio Ciampalini, il giornalista del Tirreno Marco Sabia e il direttore di gonews.it Elia Billero.



Potete rivedere la diretta da questa parte.

In conclusione Ciampalini ha lanciato il suo pronostico, che premierebbe proprio la contrada Cappiano, a digiuno da 39 edizioni.

Staremo a vedere se sarà la volta buona.

Prossimo appuntamento venerdì alle 19.15 in diretta Facebook per parlare degli ultimi giri di prova in Buca prima della firma dei fantini.