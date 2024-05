Abc, fine stagione con vittoria per l'U17 Silver

Si congedano con una bella vittoria lontano da casa i ragazzi di Claudio Calvani e Giovanni Cicilano, che sul campo fiorentino della Sancat chiudono la pratica sul 34-47 salutando la stagione con il sorriso. Nell'anticipo dell'ultima giornata, in una gara ormai priva di motivazioni di classifica, i gialloblu portano dunque a casa il secondo successo consecutivo della seconda fase dopo quello conquistato sabato scorso ai danni del Pino.

Partenza sprint quella castellana: l’Abc approccio con intensità e scappa via dopo dieci minuti portando il vantaggio in doppia cifra già alla prima sirena (10-20). Nel secondo quarto arriva puntuale la reazione fiorentina, con i locali che dimezzano le distanze a metà gara andando negli spogliatoi sul 21-26. Nella seconda parte, però, i gialloblu sono bravi a tenere alta la concentrazione e rispedire al mittente i tentativi fiorentini di impattare così, dopo il passaggio al 30′ sul 26-34, nell’ultimo quarto serve soltanto amministrare.

SANCAT BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 34-47

Tabellino: Garbetti 5, Bini 16, Kamberaj 4, Crisafi 5, Altamore 5, Jelassi 4, Giglioli 6, Barlabà 2, Beshaj, Fiorentini, De Simone, Macalindong. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 10-20, 11-6, 5-8, 8-13

Fonte: Abc - Ufficio stampa