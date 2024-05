Francesca Villani alla Savino Del Bene Volley nella prossima stagione

La Savino Del Bene Volley annuncia ufficialmente che, anche nella prossima stagione, Francesca Villani farà parte del roster della nostra prima squadra. La schiacciatrice classe '95 è arrivata alla Savino Del Bene Volley nel giugno scorso, tornando a giocare in Toscana dopo dieci stagioni d'assenza dalla sua regione natale.

La giocatrice nativa di Prato, nella stagione appena trascorsa, è stata limitata da dei problemi al ginocchio destro, ma è comunque scesa in campo in 25 partite di Serie A1, mettendo a referto 47 punti, 7 muri vincenti e 2 ace. Villani ha inoltre racimolato anche 2 presenze in Coppa Italia e 3 in CEV Champions League, facendo il suo esordio nella massima manifestazione continentale.

In seguito all'operazione chirurgica alla quale si è sottoposta nel marzo scorso, Villani ha intrapreso un percorso di recupero fisico volto a consentirle di tornare in campo nella prossima stagione. Una nuova avventura da vivere ancora in maglia Savino Del Bene Volley.

LA CARRIERA DI FRANCESCA VILLANI

Villani ha fatto il suo esordio in Serie A2 nel 2013-2014, quando con la maglia de Il Bisonte ha conquistato la Coppa Italia di categoria e la promozione in Serie A1, vincendo i play off.

Ottenuta la promozione nel massimo campionato, Villani è però rimasta in Serie A2, accasandosi nella neo promossa Lardini Filottrano.

Dopo due stagioni con Filottrano, Villani si è trasferita in Sardegna, accettando di giocare l'annata sportiva 2016-2017 con i colori della Pallavolo Hermaea.

Villani ha lasciato Olbia dopo appena una stagione e si è poi accasata alla Millenium Brescia, club con il quale ha vinto il campionato, ottenendo la promozione in Serie A1.

Nel corso dell'estate 2018 ha ricevuto la prima chiamata in azzurro, venendo convocata nella nazionale U23 dal CT Massimo Bellano.

Nella stagione successiva, la 2018-2019, Francesca è rimasta a Brescia e per la prima volta in carriera ha affrontato il massimo campionato italiano.

Dopo la sua prima annata in Serie A1 Villani ha ricevuto anche la prima chiamata in nazionale maggiore, con cui ha vinto la medaglia d'argento alla XXX Universiade.

L'annata seguente ha visto Francesca rimanere in Lombardia e in Serie A1, stavolta però nelle fila della Unet E-Work Busto Arsizio, con la quale ha chiuso al secondo posto la regular season e raggiunto la finale di Coppa Italia.

Villani non è rimasta a Busto Arsizio e dopo l'ottima annata con le Farfalle si è accordata con la Reale Mutua Fenera Chieri, club con cui ha vissuto tre annate di grande soddisfazioni, coronate con il successo nella Challenge Cup 2022-2023.

Nella stagione 2023-2024 Villani è ritornata in Toscana, diventando una delle atlete della Savino Del Bene Volley, club nella quale ha deciso di rimanere anche nella prossima annata sportiva.

Fonte: Ufficio Stampa - Pallavolo Scandicci Savino Del Bene ssdrl

Photo Credit: Maurizio Anatrini