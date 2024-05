Gli studenti del Virgilio fanno da guida per la mostra su Masolino

Tre appuntamenti di lunedì nel tardo pomeriggio per visitare la mostra “Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento” accompagnati da inedite guide. Gli studenti della classe 3°A del Liceo Classico Virgilio di Empoli, supportati dall’insegnante di storia dell’arte, nelle ultime settimane hanno svolto un laboratorio didattico in mostra, preparando i contenuti della visita.

La presenza della mostra ha rappresentato per gli studenti un’occasione per trovarsi a tu per tu con capolavori provenienti da musei, chiese e collezioni di tutta Italia (e non solo), e per cimentarsi nell’osservazione di alcune di queste tavole, decodificandone i linguaggi e le iconografie. Un lavoro importante che sarà restituito in occasione delle visite guidate.

Grazie alla mediazione dei ragazzi, si potranno osservare le straordinarie opere in mostra attraverso nuovi e diversi punti di vista e approfondirne la conoscenza seguendo spiegazioni semplici e accurate.

FOCUS - Le visite programmate per lunedì 20, 27 maggio e 10 giugno 2024 alle 18.30, sono aperte a tutti ma pensate in particolar modo per il pubblico dei più giovani. La prenotazione è obbligatoria chiamando la biglietteria di Empoli Musei al numero 0571 757563 o scrivendo a empolimusei@comune.empoli.fi.it

In occasione della rassegna la mostra è aperta straordinariamente di lunedì, dalle 18 alle 22.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.empoli1424.empolimusei.it