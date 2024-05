La DF dell’AP Pallavolo Certaldo chiude prima in classifica

La Serie D femminile dell’AP Pallavolo Certaldo chiude il proprio campionato in prima posizione e si prepara per la fase successiva, quella dei play-off: 9 le squadre coinvolte, suddivise in 3 gironi in cui ogni squadra affronterà le altre due in gare di andata e ritorno, solo la prima classificata di ogni girone verrà promossa in Serie C. La squadra certaldina dovrà affrontare Facile Salire Vbc di Calci e Progetto Volley di Bottegone e giocheranno la prima gara tra le mura domestiche mercoledì 22 maggio alle ore 21:00 presso la palestra Boccaccio in Viale Matteotti.

Molto soddisfatto è il primo allenatore Stefano Sassi che così esordisce: “Abbiamo fatto sicuramente un ottimo campionato, concludendo in prima posizione: il nostro obiettivo iniziale era quello di accedere ai play-off e ce lo siamo garantito con qualche giornata d’anticipo. Abbiamo centrato pienamente l’obiettivo e per questo dobbiamo fare i complimenti a tutta la squadra: le ragazze hanno fatto un percorso di crescita importante e hanno fatto vedere nel tempo un gioco sempre più fluido.”

Riferendosi all’ultima partita di campionato giocata sabato scorso e vinta per 3:2 contro il Chianti Volley, il coach continua: “Sicuramente c’era un po’ di stanchezza, ma è fisiologico visto che siamo in palestra da settembre. In questa gara ha giocato anche chi ha trovato meno spazio nei mesi scorsi però con profitto, perché abbiamo portato a casa una battaglia, siamo andati in vantaggio di due set, poi le avversarie hanno tirato fuori pezzi da 90, hanno alzato il livello ma siamo stati bravi a reagire, a rimettere in discussione la gara fin da subito e nel quinto set abbiamo avuto una prova di carattere che ci ha fatto portare a casa il risultato. Le ragazze in campo erano le stesse che l’anno scorso hanno affrontato il campionato di Serie C: si vede a occhio nudo la loro crescita sia come mezzi tecnici che come condizione e combattività. Per quanto riguarda il Chianti Volley abbiamo visto che comunque quando si gioca, si gioca sempre per vincere: guardando la classifica, questo risultato non cambiava nulla sia per noi che per loro, ma le squadre si sono affrontate a viso aperto perché volevano portare a casa il risultato.”

Sui play-off Stefano Sassi commenta: “I play-off sono sempre un po’ una lotteria: paragonandoli al calcio sono come i rigori, conterà molto la nostra condizione di testa, soprattutto perché ormai manca un mese di gare e non possiamo più fare chissà quali cambiamenti. Ci presentiamo così come siamo a questo punto della stagione: saranno tutte battaglie perché comunque incontreremo squadre che come noi si sono guadagnate l’accesso ai play-off, quindi le partite saranno sicuramente combattute. Le ultime due gare che abbiamo affrontato ai tie-break ci hanno dato un assaggio di quello che incontreremo e di come potrà essere combattuta la situazione: noi faremo al meglio, stiamo già visionando un po’ di filmati delle nostre avversarie, anche se poi bisogna comunque entrare in partita giocando bene tecnicamente e rimanendo tatticamente rigorosi: sarà poi la scintilla a fare la differenza.”