Nova Eroica Buonconvento, al via anche il Randonnee da 288 km

La Val d’Arbia e la Val d’Orcia, ma stavolta anche il Chianti, costituiranno la bellissima scenografia di NOVA Eroica Buonconvento, in programma il sabato 22 e domenica 23 giugno. Sabato, oltre ai due percorsi con i tratti cronometrati e al percorso cicloturistico di NOVA Eroica, si aggiungerà, infatti, un percorso inedito: “EPIC Nova” che corre incontro alle aspettative di chi vive la bicicletta gravel nella sua accezione di “viaggio e avventura”. Un percorso che unisce il Percorso Permanente di Eroica Montalcino e il Percorso Permanente de L’Eroica, di ben 288 chilometri, con partenza e arrivo a Buonconvento. Un viaggio in autonomia di sapore epico, eroico, davvero suggestivo e invitante.

Il Villaggio di NOVA Eroica aprirà ufficialmente venerdì 21 giugno ma già giovedì si potrà raggiungere Buonconvento per le operazioni preliminari come il ritiro del numero e del pacco gara. Sabato 22 giugno alle ore 5.00 prenderà il via “EPIC Nova”, alle ore 8.00 NOVA Eroica con i suoi tre percorsi di km 130, km 90, con alcuni tratti cronometrati utili a stilare la classifica finale, km 60 di tipo cicloturistico. Domenica 23 giugno spazio alle famiglie ed ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita, con NOVA Eroica Family. Saranno due i percorsi a disposizione con sosta in località Piana per la merenda per grandi e piccoli. Una festa a pedali che vede crescere la partecipazione sempre più entusiasta.

I Percorsi a disposizione

Sabato 22 giugno

Randonnee ”EPIC Nova” (km 288) – partenza ore 5.00

E’ la novità di questa edizione. Si tratta di un viaggio in autonomia con partenza e arrivo a Buonconvento. Il percorso si snoda tra la Val d’Arbia, Il Chianti e la Val d’Orcia per un totale di 288 chilometri, vale a dire i due percorsi Permanenti di Eroica (Montalcino e L’Eroica). Il tempo massimo per il rientro a Buonconvento è fissato per le ore 12.00 del giorno dopo. Roadbook e tracce gpx costituiranno la guida ideale per pedalare in un territorio magnifico con la suggestione del tramonto, delle tenebre e dell’alba delle strade bianche della provincia di Siena.

Percorso “Terra di Siena” (km 130) – partenza ore 8.00

E’ il percorso per i più allenati; sviluppa 130 chilometri con un dislivello complessivo di 2140 metri. Da Buonconvento si transita per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Pieve a Salti e di nuovo Buonconvento. Saranno nove i tratti di strada bianca; Piana, Monte Sante Marie, San Martino in Grania, Monteroni D’Arbia, Murlo, Bibbiano, Val di Cava, Lucignano D’Asso e Pieve a Salti. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su quattro diversi settori.

Percorso “Crete Senesi” (km 90) – partenza ore 8.00

Sviluppa 90 chilometri con un dislivello complessivo di circa 1360 metri. Da Buonconvento si pedala per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. Saranno sei i tratti di strada bianca; Buonconvento, Asciano, San Martino in Grania, Monteroni D’Arbia, Pieve di Piana. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su due diversi settori.

Percorso “Cicloturistico” (km 60) – partenza ore 8.00

E’ adatto a chi vuole godersi il panorama e la strada bianca senza il “pensiero” del cronometro. Da Buonconvento si raggiunge Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. Saranno quattro i tratti di strada bianca; Buonconvento, Asciano, Murlo, Pieve di Piana. Il dislivello complessivo è di 820 metri.

Domenica 23 giugno – partenza ore 9.00

Nova Eroica Family è una ciclo-escursione su strade bianche per tutte le famiglie; dunque, un evento studiato anche per i più piccoli che potranno compiere la propria esperienza Eroica. Si potrà partecipare con ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita. Saranno due i percorsi a disposizione; rispettivamente di 25 chilometri (I castelli di Buonconvento) e 16 chilometri (La valle dell'Ombrone). Il percorso più breve va da Buonconvento a Bibbiano sulla strada bianca e ritorno sulla strada asfaltata. Il percorso più lungo prevede il passaggio per Monteroni d’Arbia.

Fonte: Ufficio Stampa