Prorogata scadenza per corsi OSS nell'Asl Centro

L'Azienda USL Toscana centro informa la proroga, da parte di ESTAR, della scadenza dei termini per la presentazione delle domande per la Selezione Pubblica per l'ammissione ai Corsi abbreviati per Operatore Socio Sanitario, 400 ore (riservato a chi possiede l'attestato di qualifica di Addetto all'Assistenza di Base o equipollente) - Anno formativo 2024 - 2025 (02/2024/CF).

La nuova scadenza è prevista il 14 giugno 2024 ore 12.00.

Niente cambia per i Corsi di formazione base, 1000 ore, per Operatore Socio Sanitario - Anno formativo 2024 - 2025 (01/2024/CF) (scadenza confermata per il 14 giugno 2024 ore 12.00).

I bandi sono pubblicati nella sezione ALTRI AVVISI del sito internet di Estar

In Asl Toscana Centro saranno previsti i seguenti Corsi:

- Sede di Firenze: 3 classi formazione base 1000 ore e 1 classe percorso abbreviato 400 ore

- Sede di Pistoia: 2 classi formazione base 1000 ore e 2 classi percorso abbreviato 400 ore

- Sede di Empoli: le classi totali saranno massimo 3 (o 2 corsi 1000 ore ed 1 corso abbreviato, oppure 1 corso 1000 ore e due corsi abbreviati);

- Sede di Prato: la classi totali saranno massimo 4 (o 2 corsi 1000 ore e 2 corsi abbreviati, oppure 1 corso 1000 ore e tre corsi abbreviati).

Fonte: Asl Toscana Centro