Tajani a Empoli per sostenere Campinoti e i candidati sindaco del centrodestra

Importante appuntamento elettorale per il centrodestra con il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, qui nella veste anche di leader di Forza Italia e candidato alle elezioni europee. Al ristorante Donna Riccarda, sulle colline di Empoli, Tajani è stato accolto dal bagno di folla di sostenitori forzisti, dopo una breve visita alla casa di riposo Chiarugi a sostegno degli anziani ospiti.

"Ci sono degli amici cari che soprattutto conosco bene, il Presidente della Misericordia Giani (Domenico, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, NdR) mi ha detto sempre di visitarli, questa è la prima occasione, sono andato a visitarli, a vedere e a conoscere meglio tutto l'aspetto del terzo settore che deve essere aiutato, malati di Alzheimer, ci sono delle malattie che hanno bisogno di un'assistenza particolare e qui si fa un lavoro egregio oltre all'assistenza con 118, le ambulanze, gli interventi. La Misericordia è una specificità della Toscana che deve essere valorizzata e apprezzata, in una pausa di campagna elettorale si deve trovare".

Da ministro degli Esteri spiega sul caso del giovane arrestato a Miami, ha garantito supporto a Matteo Falcinelli per il quale è in scadenza il visto: "Se vorrà rimanere a studiare dovrà rinnovare il visto. L'Italia farà tutto quello che deve fare, il Ministero degli Esteri farà tutto quello che deve fare". Mentre sulle parole del padre di Ilaria Salis, lo sguardo è eloquente, meno le parole: "No comment".

Passando all'Europa. Se la candidatura di Von der Leyen dovesse perdere in slancio, chi ha fatto il commissario europeo potrebbe diventare il presidente di commissione (in riferimento a Tajani)? "Tutti possono diventare presidente di commissione, io sto bene dove sto, non si torna mai sul luogo del delitto (ride, NdR), 30 anni hanno rappresentato una parte importante della mia vita, ora ho molto da fare in Italia e credo sia per me importante aiutare questo governo per quanto riguarda la politica estera e aiutare il mio partito a crescere e a essere una realtà per i prossimi 30 anni dopo la scomparsa di Berlusconi".

E sulle Comunali: "Le amministrative in Toscana devono rappresentare l'inizio di una svolta, perché credo che si debba far valere anche qui il principio dell'alternanza a livello locale, a livello regionale, tante città hanno cambiato, penso a Siena, penso a Pistoia, penso a Pisa, Grosseto, Lucca. Cerchiamo di erodere un altro po' di spazio per creare un'alternanza a livello regionale, mi auguro anche che a Empoli ci possa essere un successo".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO