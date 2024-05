Torneo di Padel in piazza Vittorio Emanuele a Pisa, l'inaugurazione con Marcelo Capitani

Dal 30 giugno al 7 luglio piazza Vittorio Emanuele ospiterà il primo trofeo di Padel “Città di Pisa” organizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con il Pisa Padel Club. Per sette giorni consecutivi una delle piazze del centro storico cittadino sarà protagonista dalle 9.00 fino a mezzanotte con una serie di sfide. Inoltre sarà possibile prenotare i campi per tutti i cittadini che potranno così avere la possibilità di giocare in una location diversa dal solito.

Il torneo sarà suddiviso in livelli di gioco femminile e maschile. All’inaugurazione sarà presente Marcelo Capitani, giocatore professionista ed ex numero 20 della classifica World Padel Tour, responsabile del settore giovanile e commissario tecnico della nazionale "under" e Gustavo Spector celebre maestro di Padel in Italia, allenatore della nazionale dal 2014 che effettuerà una dimostrazione dei suoi allenamenti.

Il campo sarà allestito nel lato della piazza dalla parte di Corso Italia. Per il montaggio e lo smontaggio del campo saranno necessari i tre giorni precedenti ed i tre successivi. Sarà effettuato il montaggio di una tribuna che potrà avere una capienza massima di 60 persone e inoltre sarà presente sulla piazza con un gazebo, dove verrà organizzata una piccola segreteria direzionale per assistenza agli atleti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa