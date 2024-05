A Empoli il Leggenda Festival fra libri, autori e laboratori

Un fine settimana da non perdere nel segno di libri, autori, incontri, ascolto, fantasia, laboratori e chi più ne ha più ne metta. Prosegue infatti nel cuore di Empoli l'edizione 2024 di Leggenda Festival, festival della lettura e dell'ascolto per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie e adulti, organizzato dal Comune di Empoli. Ha aperto le porte giovedì 16 maggio 2024 e proseguirà fino a domenica 19 maggio 2024: moltissimi eventi sono al completo, ma ci sono iniziative a ingresso libero senza prenotazione ed eventi con ancora posti disponibili. Di seguito, eccone alcuni che si terranno negli ultimi giorni di questa settima edizione ricca e vivace.

Guardando alla giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2024, fra le iniziative in programma si segnalano: i Ragazzi Leggendari che alle 17, nella Sala Maggiore della Biblioteca Comunale Renato Fucini, intervisteranno l’autrice Paola Peretti a partire dal suo libro “La distanza tra me e il ciliegio”, edito da Giunti. Alle 19, spazio a Teresa Porcella che, nel Cenacolo degli Agostiniani, realizzerà un reading a partire dal suo libro “Calviniana. Per un verso o per l’altro”. Alle 21.30, al Palazzo delle Esposizioni, secondo appuntamento di questa edizione di Virus Libro, rassegna a cura della Libreria Rinascita, con Emanuele Aldrovandi, a partire dal suo libro “Il nostro grande niente”, edito da Einaudi.

Per la giornata di sabato 18 maggio 2024, da evidenziare alle 10.30 il laboratorio di scrittura fantasy “Creatori di magia” con l’autore Christian Antonini. Alle 11, nel Cenacolo degli Agostiniani lettura in LIS di “Il viaggio di Bobo e Campi, condotto da Carlo di Biase in collaborazione con Mason Perkins Deafness Fund onlus. Alle 16.00 e alle 17.30, spazio invece all’incontro laboratorio “Il Coccomiao” con Lucia Mostardini. Alle 16.30, la libreria Nessundove proporrà un incontro laboratorio con Loris De Marco, illustratore e autore della serie “La banda del pallone”, edito da Tunuè. A Palazzo delle Esposizioni, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, spazio alla performance interattiva “Casa mobile a pedali” realizzata dalla compagnia teatrale Principio Attivo Teatro con il sostegno di Giallo Mare Minimal Teatro.

Domenica 19 maggio 2024, ultimo giorno leggendario, alle 11 da segnalare Simone Frasca, nello Spazio Soci Coop del Centro*Commerciale, che coinvolgerà i bambini, in un laboratorio basato sul suo libro “Zia Natale” edito da Il battello a Vapore. Alle 11.30, la libreria La San Paolo Libri & Persone proporrà un laboratorio con l’illustatrice Veronica Pia, a partire dal suo libro “Tutto Cambia, Tutto Rimane” edito da Oso Melero. Da non perdere due appuntamenti speciali nel pomeriggio: alle 16, nella cornice del Palazzo delle Esposizioni, il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, coordinato dalla facilitatrice Anna Sarfatti, intervisterà la giornalista e scrittrice Chiara Lico a partire dal suo libro “Il ring”, edito da Giunti e ispirato alla vera storia della campionessa di boxe Sirine Charaabi, che parteciperà in diretta streaming all’incontro. A seguire, alle 17.30, per la rassegna Battiti Leggendari, che unisce il festival Leggenda a Battiti, il progetto del Comune di Empoli che promuove la cultura della legalità, l’autrice Valeria De Cubellis presenterà il suo libro “Libere per costituzione. Le 21 donne che hanno fatto l’Italia”.

PRENOTAZIONI – La procedura di prenotazione è rimasta invariata rispetto agli ultimi anni. È possibile prenotarsi agli eventi del festival a numero chiuso attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito di Leggenda. È richiesto un indirizzo mail valido, a cui arriverà la conferma di prenotazione.

Questi i passaggi da seguire per le prenotazioni: Dal sito www.leggendafestival.it/programma è possibile visualizzare tutti gli eventi; Scegliere l'evento a cui si vuol partecipare; Se l’evento è su prenotazione sarà presente il pulsante 'Prenota evento' che rimanderà direttamente alla piattaforma di Evenbrite; sulla piattaforma di Eventbrite sarà chiesto di compilare il form con i dati di contatto e i dati del partecipante. Per gli eventi dedicati ai bambini il biglietto è a nome del bambino e consentirà l’ingresso anche ad un adulto accompagnatore. Nelle due sezioni, Informazioni di contatto e Biglietto, quindi, se l'evento è per adulti, tutte le informazioni sono a nome dell'adulto, se l'evento è per bambini, informazioni di contatto sono quelle dell'adulto che sta prenotando, mentre i biglietti sono nominativi per il bambino. È richiesto un indirizzo mail, perché il biglietto arriverà all’indirizzo indicato. Con la stessa mail è possibile prenotare fino a tre biglietti d’ingresso per evento. Una volta terminata la procedura di prenotazione, arriverà una mail di conferma da parte di Eventbrite. Non serve stampare la conferma di avvenuta registrazione o i biglietti che arriveranno via mail: per entrare agli eventi sarà sufficiente comunicare al personale in sala nome e cognome del partecipante.

I bibliotecari sono a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione. È sufficiente scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it, recarsi a Palazzo Leggenda o telefonare al numero 0571/757873 nei seguenti orari: venerdì in orario 14-19 e il sabato, negli orari 9-13 e 16-19

INFORMAZIONI - Per ulteriori informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, potete consultare il sito www.leggendafestival.it, le pagine Facebook e Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la biblioteca Palazzo Leggenda al numero 0571757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa