Arezzo, reati ambientali: sequestrata vasta area privata adibita a discarica abusiva di rifiuti

I militari del Comando Provinciale di Arezzo, in collaborazione con i tecnici dell’A.R.P.A.T. - Dipartimento di Arezzo, hanno eseguito un accertamento in materia di tutela ambientale presso una vasta area privata adibita a stoccaggio di rifiuti di ogni tipo.

L’intervento è stato eseguito dalla Tenenza di Sansepolcro e ha riguardato un terreno di un’azienda della Valtiberina. All’esito dell’intervento, i Finanzieri biturgensi hanno rinvenuto un’area verde adibita a deposito incontrollato di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni previste dal Testo Unico Ambientale.

Gli operanti hanno proceduto ad effettuare il raccoglimento dei rifiuti illecitamente depositati, sottoponendo a sequestro penale un’area scoperta e non impermeabilizzata, di circa 1.300 mq.

All'interno di quest'area vi era una grande e variegata quantità di rifiuti, anche “speciali”. Speciali come macchinari e apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché rifiuti pericolosi, che sarebbero dovuti essere avviati alle operazioni di smaltimento.

Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Arezzo, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. L’azione ha testimoniato l’impegno delle unità territoriali e aeronavali del Corpo nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale.

Fonte: Comando Generale della Guardia di Finanza V Reparto - Ufficio Stampa