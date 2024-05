Cdx Capraia e Limite: "Ecco cosa faremo per il rischio idrogeologico"

La lista siAMO Capraia e Limite – Centrodestra Unito, che sostiene la candidatura a sindaco di Emanuel Di Mauro alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, sottolinea l’inadeguatezza delle azioni messe in atto dall'amministrazione comunale uscente, che risulta essere evidente in molteplici aspetti delle attività di sua competenza, e in particolar modo nella gestione del territorio comunale.

"La disattenzione nei confronti della prevenzione del rischio idrogeologico è emersa in occasione delle esondazioni avvenute nel giugno e nel novembre del 2023: ad esempio, la rimozione del passaggio pedonale – presumibilmente abusivo – presente da molti anni sul Rio Ratto in Via San Biagio, che ne ha provocato l’esondazione lo scorso autunno, sarebbe già dovuta avvenire in passato, senza attendere che si verificasse un evento grave, ma prevedibile, come quello avvenuto il 2 novembre, che ha causato danni ingenti", afferma il candidato Consigliere Stefano Puglisi, Dottore Forestale ed ex Ricercatore del CNR.

"Voglio inoltre far notare che il regolamento urbanistico ancora in vigore nel Comune è quello approvato nel 2003 dal sindaco Alberighi, risalente pertanto a più di 20 anni fa, e che la mancanza di aggiornamento di questo fondamentale strumento di pianificazione territoriale è grave e a dir poco imbarazzante, in quanto non permette una corretta e coerente organizzazione della gestione degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio", continua Puglisi.

La lista siAMO Capraia e Limite – Centrodestra Unito ha fra le sue priorità un’efficiente gestione del territorio comunale da perseguire con la sua messa in sicurezza mediante la prevenzione del rischio idrogeologico.

Conclude a questo proposito Puglisi: "La messa in sicurezza del territorio, attuata prevenendo il rischio idrogeologico, è un tassello fondamentale del nostro programma. Si tratta di un tema che interessa tutti i cittadini e lo riteniamo un presupposto per un vivere sicuro e in armonia con l'ambiente, che rappresenta sempre una ricchezza da tutelare e valorizzare. È possibile attuare tutto questo mediante il censimento di tutte le situazioni potenzialmente pericolose, la rimozione delle possibili cause di eventi calamitosi e l’adozione di strumenti di pianificazione aggiornati. Riteniamo infine che un’adeguata manutenzione stradale e la cura del decoro urbano in tutte le aree, senza distinzione fra zone di serie A e zone di serie B, possano portare un valore aggiunto alla vivibilità del nostro comune rispetto alle condizioni in cui attualmente versa. Per questo mi impegnerò in prima persona e metterò a disposizione le mie conoscenze affinché tutta la cittadinanza possa beneficiare di un ambiente più curato e sicuro e perché anche il territorio che ci ospita possa godere di maggiore salute ed essere tutelato con la messa in campo di tutte le misure più opportune”.

Conclude il candidato Sindaco, Dott. Emanuel Di Mauro: “Ringrazio Stefano per la sua disponibilità e soprattutto per il suo impegno nel progetto di Casa in Comune, ovvero il programma elettorale della lista in mio appoggio. Averlo in squadra mi dà la garanzia di poterci occupare fattivamente della messa in sicurezza del paese, basando il tutto sulla prevenzione per garantire migliori standard di sicurezza del territorio e il suo mantenimento. Non capita tutti i giorni di avere un ex Ricercatore del CNR e il suo impegno in un’ipotetica vittoria è pressoché scontato”.

Fonte: SiAmo Capraia e Limite