Ecco il programma delle attività dei Centri estivi a Empoli

Tutto pronto per una nuova edizione dei Centri estivi comunali “Verde Azzurro”, per bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni di età. Un'occasione di incontro, per crescere insieme che l’amministrazione comunale insieme ad altre realtà del territorio mette a disposizione per andare in aiuto alle famiglie che possono, in questo modo, gestire al meglio i propri figli nel periodo della chiusura delle scuole, permettendo loro di vivere davvero tantissime attività educative e creative.

Al via le iscrizioni a partire da lunedì 20 maggio fino al 3 giugno 2024. Il servizio mensa e le uscite sono attivi dal 17 giugno al 26 luglio 2024

LE PROPOSTE – Si comincia dai Delfini con Sport in arte, alla scuola primaria Giovanni Bosco, a Ponte a Elsa, periodo dal 17 giugno al 26 luglio. Età 4-11 anni. Orario e costi: giornata intera, dalle 8.30 alle 16.30, con Isee 11.000 euro – 80 euro, Isee 11.001/25.000 euro – 100 euro e con Isee > 25.000 euro – 125 euro. Sconto: fratello 5% solo per fascia Isee 3. Per informazioni, contattare il numero telefonico 338 3926830, oppure, inviare una email all’indirizzo agddelfini@libero.it, la Uisp propone Gioco, Sport Avventura, alla scuola dell’infanzia Serravalle o scuola dell’infanzia Pascoli, periodo di riferimento dal primo al 26 luglio 2024. Età 4-6 anni. Orario e costi: giornata intera, dalle 8 alle 16.30, con Isee 11.000 euro– 85 euro, Isee 11.001/25.000 euro – 105 euro, Isee > 25.000 euro – 115 euro; mezza giornata, invece, dalle 8 alle 13.30, Isee 11.000 euro – 65 euro, Isee 11.001/25.000 euro – 85 euro, Isee > 25.000 euro – 95 euro; sconto fratello 10%. Per informazioni, Empolivaldelsa@Uisp.It; Il Piccolo Principe propone due tipi di attività: Io, Tu, Noi…..Tutti ad Avane, a la Vela Margherita Hack, dal primo al 26 luglio 2024, per età 4-7 anni e I tesori dell’estate, sempre ad Avane a La Vela, età 6-14 anni, periodo dal 24 giugno al 26 luglio 2024. Orario e costi: giornata intera dalle 8.30 alle 16.30 Isee 11.000 euro – 80 euro, Isee 11.001/25.000 euro – 100 euro, Isee > 25.000 euro – 125 euro; per la mezza giornata, con inizio attività dalle 8.30 alle 13.30, Isee 11.000 euro– 60 euro, Isee 11.001/25.000 euro – 75 euro e Isee > 25.000 euro – 95 euro. Sconto: per due settimane sconto 5%, tre/quattro settimane sconto 10%, sconto fratello 10%. Per saperne di più, contattare jstabile@ilpiccolopricipe.coop – cga@ilpiccoloprincipe.coop – 0571 82403 – 334 8343218.

La proposta dell’associazione culturale Il Ponte abbraccerà In viaggio con Marco Polo… si parte! alla scuola primaria Jacopo Carrucci Pontorme, periodo dal primo al 26 luglio 2024, età 7-11 anni; Di cerchio in cerchio… anche noi alle olimpiadi! solo mezza giornata, scuola primaria Jacopo Carrucci Pontorme, periodo dal 29 luglio al 9 agosto 2024, età 4-11 anni; EstArte alla scuola dell’infanzia Rodari, via Meucci 105 e alla scuola dell’infanzia Valgardena, via Valgardena 2, periodo dal primo al 26 luglio 2024, età 4-6 anni; Il baule delle arti al Centro XXIV luglio (sede associazione Il Ponte), periodo da 10 al 28 giugno 2024 (dal 10 al 14 giugno in sede e dal 17 al 28 giugno alla scuola primaria Pontorme), infine L’estate sta finendo, solo mezza giornata, nella sede dell’associazione, periodo dal 2 al 6 settembre 2024, età 4-11 anni. Orario e costi: giornata intera dalle 8.30 alle 16.30 con Isee 11.000 euro – 80 euro, Isee 11.001/25.000 euro – 100 euro, Isee > 25.000 euro – 125 euro; mezza giornata, dalle 8.30 alle 13.30, Isee 11.000 euro – 60 euro, Isee 11.001/25.000 euro – 75 euro, Isee > 25.000 euro – 95 euro. Sconto fratello 10%, per contatti: Info@Associazioneculturaleilponte.It , 0571 73916, 335 5417264 (anche Whatsapp).

INFO E SERVIZI - Le iscrizioni sono aperte dal 20 maggio al 3 giugno 2024. Il servizio mensa e le uscite sono attivi dal 17 giugno al 26 luglio 2024. Entrambi i servizi sono gratuiti per i residenti a Empoli, mentre il servizio mensa costa 7 euro per bambine e bambini non residenti.

