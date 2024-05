Lavorare nell'industria cartaria, con UniPi c'è il "Paper Day"

Sono state 150 le candidature ai colloqui di lavoro per 49 posizioni aperte che giovani studenti, laureati e laureate dell’Università di Pisa hanno potuto effettuare con i rappresentanti di 11 aziende del settore cartario nel corso del “Paper Day”, la giornata organizzata dal Career Service di Ateneo nel Palazzo della Sapienza e nata dalla collaborazione con Confindustria Toscana Nord, l’associazione degli industriali di Lucca, Pistoia e Prato. All’iniziativa hanno partecipato oltre 90 giovani che nella mattinata, dopo i saluti della delegata del rettore per le attività di orientamento Laura Elisa Marcucci, hanno potuto assistere alle presentazioni delle aziende moderate da Marco Frosolini, presidente del corso di laurea magistrale in Tecnologia e produzione della carta e del cartone.

Le industrie che hanno aderito all’iniziativa (Cartiere Carrara, Essity, Fosber, Gambini, Lucart, Sofidel, Toscotec, Valmet, Wepa Italia, Celli e Andritz) hanno potuto raccontare se stesse, la propria produzione e i fabbisogni occupazionali e, nel pomeriggio, presso gli stand aziendali, hanno potuto dialogare e svolgere i colloqui conoscitivi con studenti, laureate e laureati.

“L'Università di Pisa, attraverso il Career Service, persegue costantemente l'obiettivo di creare rapporti sinergici con il mondo delle imprese e offrire alla comunità studentesca e a chi ha da poco conseguito il titolo nel nostro Ateneo concrete opportunità di orientamento e placement – ha commentato la professoressa Laura Elisa Marcucci – Il Paper Day rappresenta un tassello fondamentale di questo percorso. Mettere in contatto diretto i nostri giovani talenti con le eccellenze produttive del territorio in un settore strategico come l'industria cartaria significa fornire loro strumenti preziosi per costruire consapevolmente il proprio futuro professionale”.

“L’esperienza del corso di laurea magistrale in “Tecnologia e produzione della carta e del cartone”, tenuto in lingua inglese da professori e manager professionisti del settore, ci insegna quanto sia importante costruire sinergie tra l’università e il mondo delle aziende – ha aggiunto il professor Marco Frosolini – Chi consegue la laurea ha già contatti diretti con il mondo del lavoro e giornate di orientamento come quella di oggi servono a rafforzare ancora di più la collaborazione con quel settore. L’industria cartaria è un’industria moderna, che si evolve, che ha molta attenzione al sociale e alle questioni ambientali e che sa raccogliere le sfide delle tecnologie più avanzate. Per i nostri giovani è un settore che offre grandi opportunità”.

“All’Università di Pisa va il nostro ringraziamento per aver aperto ai giovani una finestra sul mondo della carta – ha commentato Tiziano Pieretti, vicepresidente Confindustria Toscana Nord e presidente della Sezione Carta e Cartotecnica – Abbiamo cercato di rispondere alle loro curiosità presentandoci, come imprese del distretto, per illustrare aspetti della nostra produzione che non sono mai abbastanza conosciuti, anche in termini di nuove professionalità necessarie al comparto, molte delle quali orientate alla sostenibilità e all'innovazione. Di sicuro, parlare con laureandi o giovani laureati è una preziosa opportunità che non si conclude con la giornata odierna, ma confidiamo possa proseguire ed ampliarsi diventando un attore costante".

La giornata si è chiusa con una tavola rotonda sul tema “Competenze, nuovi profili professionali e scenari di sviluppo. Confronto tra aziende, associazioni e università” a cui hanno partecipato, oltre a Marco Frosolini e Tiziano Pieretti, anche Chiara Galletti, delegata del rettore per le relazioni industriali, e Simone Giangrandi, responsabile Area Ricerca e Innovazione - Lucense - Distretto Tecnologico Cartario di Regione Toscana.

