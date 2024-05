Mercato Fiori Pescia: in arrivo 10 milioni dal Pnrr

Risorse importanti per il Mefit di Pescia: dieci milioni di euro provenienti dai fondi PNRR. Ad annunciarlo il sottosegretario Masaf Patrizio Giacomo La Pietra, che ha visitato il centro di ricerca del Crea Orticoltura e florovivaismo di Pescia.

“Dopo che a marzo la notizia che ha scongiurato la chiusura del Mercato dei fiori di Pescia – sottolinea Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro – grazie ai lavori che garantiscono la sopravvivenza della struttura (con le risorse di Regione Toscana per 2 milioni e Comune di Pescia per 1 milione di euro), adesso apprendiamo dal sottosegretario La Pietra, sempre attento al nostro territorio, questa novità davvero importante. Risorse ingenti per il Mefit che potranno dare ulteriore stabilità al mercato, dare prospettive per il presente e per il futuro, e dare sicurezza ai 3 mila addetti (fra aziende e indotto) che gravitano sulla struttura. Come Cia Toscana Centro ci siamo sempre impegnati in prima persona per evitare prima la chiusura del Mefit, e poi per trovare soluzione che ne garantissero uno stabile futuro. Oggi i risultati sono stati raggiunti”.

“La visita al CREA di Pescia, con il suo Centro di ricerca di eccellenza inserito nel contesto produttivo del territorio ed interamente dedicato al florovivaismo mi dà l’occasione di dare due belle notizie – ha detto il sottosegretario La Pietra -. La prima per il settore è stata approvata in commissione al Senato il Del florovivaismo già passato alla Camera. Entro l’estate sarà calendarizzato al Senato dove dovrebbe avere la strada spianata. La seconda per il territorio, grazie al PNRR sarà finanziato il rifacimento del Mefit, il Mercato dei fiori di Pescia, per 10 milioni di euro”.

Fonte: Ufficio Stampa