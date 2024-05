Offende sanitari in ospedale dove è ricoverata la moglie, multa da mille euro

Un uomo, di origine straniera, ha offeso i sanitari dell'ospedale di Livorno, dove la moglie era in un reparto. Il fatto, avvenuto qualche giorno fa, ha portato a chiamare i carabinieri del Nas. Il 45enne, già noto per precedenti, è stato segnalato per la condotta intimidatoria e aggressiva, una volta entrato nel reparto della moglie. Avrebbe impedito agli addetti di svolgere la loro attività con tranquillità, opponendo resistenza a uscire dalla stanza visto che non era autorizzato. Per lui è giunta una multa da mille euro.