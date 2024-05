La Pubblica Assistenza di Montopoli saluta l'arrivo di due nuovi mezzi, uno dedicato a Stefano Costagli

Sabato 18 Maggio 2024 sarà un giorno di festa per la Pubblica Assistenza di Montopoli. L'appuntamento è per le 17,15 alla Sede di Via Mattei, 4, dove verranno inaugurati due nuovi mezzi dedicati alla protezione civile. "Una specialità che viene allertata di frequente - hanno sottolineato dall'associazione montopolese -, visti i fenomeni meteorologici estremi che, sempre più spesso, colpiscono la nostra penisola e anche il nostro territorio".

I due mezzi sono un furgone e una jeep pick-up, quest'ultima intitolata a Stefano Costagli.

Per festeggiare i due nuovi mezzi non mancheranno le dimostrazioni tecniche e, dalle 20, ci sarà anche una cena a (prenotazione obbligatoria al 347.9625675).

"Il furgone è adibito a centro di coordinamento mobile - hanno spiegato dalla Pubblica Assistenza -, in particolar modo questo mezzo servirà a trasportare sui luoghi degli interventi il nostro nucleo droni e a fornire supporto logistico con capacità di operare in autonomia. Una specialità in cui la nostra Associazione crede molto e che servirà da supporto in caso di alluvioni, incendi, terremoti e ricerca persone scomparse, avvalendoci di un software che è stato sviluppato e testato da un nostro volontario e che riesce a dare 'gli occhi' alla centrale operativa che gestisce l'emergenza, ovunque essa sia ubicata, sia a livello locale, regionale o nazionale".

"Si tratta di una nuova capacità di coordinare i volontari e i mezzi di varie associazioni, collegati dal software Vision Tour, per far sì che chi prende le decisioni in emergenza abbia un quadro chiaro, dettagliato e oggettivo della situazione; il software ha già ricevuto l'apprezzamento di molti tecnici del settore che ne vedono le potenzialità in termini di aumento della capacità di risposta, tempestiva e coordinata, all'emergenza".

Alla presenza delle autorità, dei responsabili regionali di ANPAS e della cittadinanza, verranno effettuate delle dimostrazioni.

"Il secondo mezzo, la jeep pick-up - proseguono dalla Pubblica Assistenza - , avrà una capacità multiruolo per aiutare i nostri volontari nelle varie attività di Protezione Civile che la Pubblica Assistenza riesce a garantire ai cittadini, quali interventi in caso di alluvioni, sicurezza stradale del comune, ricerca persone scomparse, supporto ai droni e, in generale, per intervenire velocemente e in sicurezza dove saremo chiamati ad operare. Ma questa jeep, per noi della Pubblica Assistenza è 'speciale' per un altro motivo: questo mezzo è dedicato all'amico Stefano Costagli, un nostro volontario, attivo su tutti i fronti, dal sanitario al sociale alla protezione civile, sempre pronto ad aiutare il prossimo con il suo sorriso e senza risparmiarsi; Stefano ci ha lasciati nel 2018, quasi 6 anni fa, ma il suo ricordo è sempre con noi e questa festa, sarà dedicata a Lui".

Il Presidente Samuele Fiorentini, a nome di tutto il Consiglio e dei Volontari, invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa per l'entrata in servizio di mezzi e attrezzature della collettività.

Questo il volantino dell'evento.

Fonte: Pubblica Assistenza Montopoli in Val d'Arno