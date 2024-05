Savino Del Bene, la castelfranchese Diop lascia

La Savino Del Bene Volley comunica ufficialmente che Bintu Diop non farà parte del suo roster nella prossima stagione. La giocatrice nativa di Castelfranco di Sotto (PI), arrivata a Scandicci nel giugno scorso, saluta la nostra società dopo una singola annata.

Diop, in maglia Savino Del Bene Volley, ha fatto registrare 34 presenze in campionato, mettendo a segno 44 punti, 9 ace e 5 muri vincenti. Diop ha inoltre raccolto 2 presenze in Coppa Italia di Serie A1 e 3 in CEV Champions League, facendo il suo esordio ufficiale in entrambe le competizioni.

La Savino Del Bene Volley vuole ringraziare Diop per il suo essenziale contributo e le augura le migliori fortune personali e professionali.

Fonte: Ufficio Stampa