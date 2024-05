Tettoia con amianto da sostituire in un locale esterno della scuola di Pagnana

Nella giornata di domani, sabato 18 maggio 2024, è in programma un intervento di manutenzione alla scuola dell'infanzia di Pagnana. In particolare, l'intervento prevede la sostituzione di una piccola tettoia di un locale tecnico, ubicato sul retro del giardino del plesso in una zona non utilizzata per le attività didattiche. Si tratta di una copertura di circa 7metri quadri.

Nell'ambito di una ricognizione degli interventi manutentivi che hanno interessato vari plessi scolastici, anche alla luce di sopralluoghi svolti da tecnici comunali, da personale degli Istituti comprensivi e da addetti dell'Asl Toscana centro, l'ufficio tecnico del Comune di Empoli ha avviato infatti una procedura di analisi e verifica sul materiale di cui è fatta la piccola tettoia.

L'analisi, effettuata da un laboratorio specializzato, ha rilevato la presenza di amianto e pertanto è stata attivata la procedura per il relativo smaltimento secondo la normativa vigente e il successivo ripristino della copertura