Turista denuncia di essere stata violentata a Pisa: indagini in corso

Una turista ha denunciato di essere stata violentata nelle prime ore di oggi, in un van nella zona della stazione ferroviaria a Pisa. Sul fatto, emerso da ambienti investigativi, sono in corso le indagini dei carabinieri. La donna, di circa quarant'anni, è stata visitata in ospedale dove è stata accertata l'assunzione di alcolici. Secondo quanto emerso la turista avrebbe trascorso la scorsa notte insieme ad un'amica nella zona della movida. In seguito avrebbe fatto ritorno in hotel, vicino alla stazione dove è stata anche ripresa. Ma da quel momento i suoi ricordi diventano meno precisi.

Dal racconto fornito alle forze dell'ordine, si sarebbe ritrovata all'interno di un van dove un uomo, di carnagione chiara, avrebbe abusato di lei. A lanciare l'allarme al 112, intorno alle 4 del mattino, è stato un passante che ha trovato la donna in lacrime in una strada nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e la turista è stata portata in ospedale.