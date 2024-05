Cocaina nel pacchetto regalo in auto, 4 arresti a Lucca

Ieri pomeriggio, a Lucca, i carabinieri di Lucca, Altopascio, Capannori e Pieve di Compito, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto un 42enne con precedenti di polizia, un 32enne incensurato, un 24enne incensurato, ed un 23enne con precedenti di polizia, tutti di origine albanese e residenti nelle province di Firenze e Arezzo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La particolarità dell'operazione è che in un'auto delle due fermate è stata trovata della cocaina, ben 335 g, in una confezione regalo.

Il fatto è cominciato alle 18 alla stazione ferroviaria di San Pietro a Vico. È stata fermata prima una BMW con tre persone a bordo (il 42enne, il 32enne ed il 24enne) e dopo alcuni minuti una Volkswagen Polo con una persona a bordo (il 23enne), che si parcheggiava a fianco alla prima autovettura nella via Stazione III di Lucca.

Considerato che gli occupanti di entrambi i veicoli avevano un atteggiamento sospetto e particolarmente guardingo, inoltre parlavano tra di loro e si spostavano da un veicolo all’altro e in una stradina vicina senza un apparente motivo, i carabinieri hanno effettuato il controllo. Nella Polo c'era il pacchetto regalo.

Le successive perquisizioni domiciliari eseguite a Firenze e a San Giovanni Valdarno con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Firenze, di Firenze Oltrarno, di San Giovanni Valdarno e del Nucleo Cinofili di Firenze, consentiva di recuperare a casa del quarantenne mezzo grammo di hashish, a casa del 32enne 1,3 kg di hashish diviso in panetti e frammenti, in casa del 23enne 50 g di marijuana. In casa degli ultimi due anche il materiale per il confenzionamento. Dopo l'arresto i quattro sono finiti in carcere a Lucca.