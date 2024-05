Interruzione idrica per tutta Santa Croce, ripristino in serata

Acque comunica che a causa di un guasto sull’adduttrice principale della rete idrica nel comune di Santa Croce sull’Arno, verificatosi oggi, sabato 18 maggio, è attualmente in corso una interruzione idrica nell’intero capoluogo di Santa Croce.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione che, vista l’entità del guasto, si preannuncia particolarmente complesso. Per questo motivo, ad ora non è possibile stabilire con certezza i tempi di ripristino del servizio, che al momento può essere ipotizzato intorno alle 20.30 di questa sera.

Nel corso del pomeriggio, con l’avanzamento dei lavori e un quadro più chiaro della situazione, sarà fornita un’ulteriore comunicazione. Nel frattempo, per limitare i disagi agli utenti, è in corso di allestimento un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite un’autobotte posizionata in piazza Matteotti.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa