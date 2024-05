M5S Montecatini chiede una consulta dello sport

"Montecatini Terme è una città naturalmente votata allo sport ed al benessere, nominata Comune Europeo dello Sport nel 2018, sede della Borsa del Turismo Sportivo per oltre vent'anni e attiva nella collaborazione con federazioni e società da sempre. Una vocazione però che ci stiamo perdendo per strada: la giunta Baroncini non ha valorizzato in alcun modo questa caratteristica, spesso costringendo società sportive giovanili, società di promozione di sport minori, e in generale associazioni sportive a cercare in altri comuni spazi e

opportunità, con maggiori costi e meno libertà.

Per questo motivo, il Movimento 5 Stelle, insieme alle forze di coalizione a sostegno di Claudio Del Rosso sindaco, rilanciano con forza l’idea della creazione di una Consulta dello Sport.

Esperienza ormai non nuova in tantissime città, per Montecatini Terme sarebbe una novità assoluta e necessaria: si tratta di un tavolo di lavoro permanente aperto a tutte le realtà sportive cittadine, che condividono tra di loro problematiche e necessità similari.

Poter far squadra in maniera organizzata permetterebbe a famiglie e cittadini di Montecatini di avere un canale diretto con l’amministrazione comunale e darebbe a quest’ultima la possibilità di intervenire in maniera puntuale sulle strutture che necessitano di aggiornamenti.

Perché non è più accettabile avere strutture spesso cronicamente non adeguate ai bisogni dei cittadini ma soprattutto avere una gestione così rigida delle attività sportive anche gratuite per i ragazzi che fanno sport in città.

Avere un coordinamento sportivo e strutture all’avanguardia è importante anche in chiave turistica: il turismo sportivo è e dovrà diventare sempre più centrale per l’economia cittadina.

E poi lasciamo aperto il campo da basket del Palavinci: non serve andare in America, basta vedere i Riani, dove da decenni tutti abbiamo giocato a basket liberi da cancelli e chiusure".

Alberto Diolaiuti candidato consigliere M5S Montecatini Terme