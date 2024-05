Si è rifiutato di sottoporsi ai controlli per certificare l'eventuale assunzione di droghe. Per questo è stato denunciato dai carabinieri di San Miniato durante un controllo stradale. L'uomo alla guida si è rifiutato di fare il controllo in una struttura sanitaria. Per questo, come da legge, l'uomo è stato denunciato, la patente ritirata e l'auto è stata sequestrata per la successiva confisca.