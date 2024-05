Torselli e Sardi: il PD accetti la sconfitta delle amministrative 2023

“Secondo il governatore Eugenio Giani, è legittimo che il presidente della provincia di Prato, Simone Calamai, abbia diffidato il Comune di Poggio a Caiano riguardo alla realizzazione del nuovo assetto viario del centro come da programma elettorale di Riccardo Palandri? Quanto sta succedendo a Poggio a Caiano è di una gravità inaudita e ci fa comprendere quanto il Pd non abbia digerito la cocente sconfitta dello scorso anno, tanto da sovvertire d’imperio le decisioni di una amministrazione comunale. Noi non ci stiamo e chiederemo al Presidente di Regione di richiamare Calamai” lo ha annunciato Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano, in occasione dell’evento di presentazione della sua candidatura alle elezioni europee.

“L’ex sindaco di Poggio - spiega il coordinatore di Fratelli d’Italia dei Comuni medicei Giovanni Sardi - aveva deciso in modo unilaterale di rendere a senso unico il Ponte del Mulino. Palandri, come da programma elettorale, lo ha trasformato in doppio senso ma la Provincia si è messa di traverso. Si tratta di forzatura istituzionale che va contro la volontà popolare espressa nelle urne l'anno scorso. Per di più fatta da un presidente di provincia che non è passato dal voto ma scelto dalla segreteria del partito!”

Un centinaio di persone sono intervenute ieri sera alle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano all’evento organizzato dall'On. Chiara La Porta e dai responsabili provinciale e dei Comuni medicei di Fratelli d'Italia, Matteo Mazzanti e Giovanni Sardi in vista delle elezioni europee.

“Per me, Poggio a Caiano non è un luogo qualunque - ha detto Torselli - qui è nata la mia storia politica, quando nel 1995, Marco Squilloni e Stefano Orlandini mi iscrissero per la prima volta ad Alleanza Nazionale. Tornare, quasi 30 anni dopo, a presentare la mia candidatura al Parlamento Europeo di fronte agli amici di allora, ai militanti con cui ho diviso le prime riunioni, alla mia famiglia, è un’emozione unica”.

Fonte: Ufficio Stampa