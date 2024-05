Zambito del PD su Biancoforno: non si devono negare diritti garantiti dalla Costituzione

"La questione dei lavoratori e lavoratrici dell'azienda Biancoforno è molto seria, non permettere di farli riunire in assemblea è lesivo di diritti garantiti dalla nostra Costituzione, un fatto grave che non può e non deve essere trascurato, per questo presenterò rapidamente un'interrogazione al Senato per fare massima chiarezza sulla vicenda. Intanto esprimo la mia piena vicinanza a chi lavora presso l'azienda di Fornacette, ai sindacalisti e alle sindacaliste della Flai-Cgil che stanno lottando per avere garantiti diritti che ancora oggi, purtroppo, molti lavoratori e lavoratrici vedono negarsi. Come ha ricordato anche il sindaco di Calcinaia Alderigi, stiamo parlando di una realtà della produzione del territorio che ha un ruolo molto importante per la Valdera e la provincia di Pisa, producendo su scala nazionale e impiegando oltre 200 dipendenti.

Ylenia Zambito, senatrice del Partito Democratico