Andrea Giuntini e Katia Lari all'Orcio d'oro con "Il respiro della pace"

Giovedì 23 maggio alle ore 21,15 ancora un eccezionale appuntamento all’Orcio d’oro (via Augusto Conti 48, San Miniato), Andrea Giuntini e Katia Lari presenteranno in prima nazionale lo spettacolo “Il respiro della pace”, una eccezionale performance che con la voce di Giuntini, le canzoni e la musica della Lari, tratterà in maniera poetica temi oggi sempre più urgenti, come quelli della pace.

Un tema, quello della Pace, che si presta, come pochi altri, ad interpretazioni con alto rischio di luoghi comuni e stucchevoli frasi fatte. Ma qui si cercherà di evitare trappole così insidiose, presentando nel concerto “Il respiro della pace”, un repertorio di voci autorevoli dall’antichità ai giorni nostri che si sono espresse con vari registri su questo tema, senza dimenticare testimonianze di soldati anonimi catapultati loro malgrado nel vortice spaventoso della guerra.

Verranno letti brani di Lucrezio, padre Ernesto Balducci, don Lorenzo Milani, poesie di Neruda, Szymborska, Ungaretti, ecc. Saranno eseguite canzoni composte da Tenco, De Gregori, Endrigo ed altri autori. Insomma, avremo una pluralità di voci, ma con un tema comune, quello della pace, una pace ormai non più derogabile, necessaria, per questo sempre meno discussa e propagandata.

Fonte: Ufficio Stampa