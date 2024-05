Basket, Abc Castelfiorentino U15: addio al sogno scudetto

All’ultima giornata del concentramento interregionale di Castelraimondo si infrange il sogno tricolore degli Under 15 Eccellenza di coach Alessandro Mostardi. A decidere i giochi è la terza sfida, quella da dentro o fuori contro Virtus Roseto. E ad avere la meglio sono gli abruzzesi, che staccano così il secondo pass valido per l’accesso alla Finale Nazionale dopo quello già sigillato nella seconda giornata dall’Olimpia Milano.

Non arriva, dunque, la terza Finale Nazionale Under 15 consecutiva per l’Abc Castelfiorentino, andata ad un passo dal coronare uno splendido triplete dopo le due conquistate nel 2022 e nel 2023. Ma al di là della normale amarezza, ai ragazzi di Alessandro Mostardi e Giovanni Corbinelli non può che andare l’applauso dell’intera Abc per una stagione condotta ai vertici del proprio campionato e culminata con l’arrivo tra le prime 32 squadre d’Italia.

Orgogliosi di voi.

CRONACA DELLE GARE GIALLOBLU

Prima giornata | Abc Castelfiorentino – Olimpia Milano 54-89

Contro la grande favorita, non a caso prima classificata del concentramento, i gialloblu restano a contatto per un tempo e mezzo, salvo poi assistere alla fuga di Milano che ben presto fa partire i titoli di coda. Troppo il divario fisico, oltre che tecnico, tra le due formazioni, tanto che, alla luce delle successive vittorie milanesi su Padova e Roseto, arrivate entrambe con scarti ben maggiori, niente si può rimproverare alla prestazione gialloblu. Di fatto, dopo un primo quarto sempre a contatto (20-23 al 10′), l’Olimpia scava il solco nella seconda frazione, piazzando un break di 6-20 che vale il +17 all’intervallo (26-43). Un divario che, a fronte dei tentativi castellani di restare in scia, si allarga a dismisura al rientro dagli spogliatoi (37-66 al 30′), così che l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Seconda giornata | Abc Castelfiorentino – Virtus Padova 92-88

Dopo un inizio difficilissimo, il riscatto gialloblu arriva puntuale nel secondo impegno, quello in cui è vietato sbagliare. Ad affrontarsi sono Abc e Padova, le due squadre ancora a zero punti e dunque obbligate a vincere per poter tenere aperte le speranze tricolore. Come da pronostico ne emerge una gara combattutissima, nella quale gli attacchi si ergono a indiscussi protagonisti del match. Perfetto equilibrio nel primo quarto (20-20 al 10′), preludio ad un secondo parziale in cui l’Abc non sbaglia praticamente niente dal punto di vista offensivo e, guidata dai 31 punti di Matteini e da quattro uomini in doppia cifra, suggella un parziale di 35-23 che prova a mettere una mezza ipoteca: 55-43 all’intervallo. Nella ripresa, però, Padova non molla e resta a contatto, riaprendo completamente i giochi nella volata finale, quando gira l’inerzia e mette la testa avanti con tre minuti sul cronometro (79-80). Ma proprio nel momento più delicato, la solidità mentale gialloblu fa la differenza e capitalizza la sfida.

Terza giornata | Abc Castelfiorentino – Virtus Roseto 66-78

Con Milano, imbattuta nelle prime due giornate, ormai matematicamente certa del primo posto, la sfida tra Abc e Roseto, entrambe vittoriose su Padova e sconfitte dall’Olimpia, rappresenta il match decisivo per assegnare il secondo piazzamento e dunque il secondo pass per la Finale Nazionale. Dopo una prima parte condotta sul filo dell’equilibrio, dove nessuna delle due squadre riesce a prendere vantaggi consistenti, a metà gara il tabellone segna 36-38. Dall’intervallo, però, rientrano decisiamente meglio gli abruzzesi, che stringono le maglie in difesa e, approfittando del momento di difficoltà gialloblu, affondano il break che indirizza la sfida: 47-59 alla terza sirena. Nella quarta frazione la reazione castellana permette di tenere i giochi aperti toccando il -4 al 35′ (59-63), ma negli ultimi giri di lancette Roseto è brava a tenere saldo il controllo e gestire il vantaggio fino alla sirena.

TABELLINI DELLE GARE

1° GIORNATA | 17.05.24

Abc Castelfiorentino – Olimpia Milano 54-89

Abc Castelfiorentino: Matteuzzi 2, Matteini 11, Dimiccoli 2, Rosi, Pacini 8, Pagliai 2, Bufalini ne, Fedeli 8, Simoncini 2, Costantini 8, Di Carlo, Poggesi 11. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Olimpia Milano: Modica 2, Vogogna 14, Dozio 7, Vito 6, Salina 4, Lasalandra 10, Compaore 8, Gioino, Nicolodi 15, Babingila 7, Tornese 8, Sguazzin 8. All. Bertoli.

Parziali: 20-23, 6-20, 11-23, 17-23

Virtus Padova – Virtus Roseto 54-90

Virtus Padova: Pagliani, Ruzza, Didonna 4, Varotto, Diakile 6, Zambonin 9, Ravazzolo, Pertile 6, Cadoni 12, Zanutto 8, Vigneri, Partha 9. All. Franceschini.

Virtus Roseto: Stirpe 25, Attanasio 4, Gaeta 20, Ndojo 4, Andrietti 2, Bajceta 12, Piccioni 4, Giampietro, Ciarrocchi, Mattucci 19. All. Rossi.

Parziali: 16-18, 18-26, 5-26, 15-20

2° GIORNATA | 18.05.23

Olimpia Milano – Virtus Roseto 115-40

Olimpia Milano: Finazzer 8, Modica 2, Vogogna 17, Dozio 12, Salina 4, Lasalandra 10, Compaore 12, Firpo 4, Nicolodi 8, Babingila 6, Tornese 21, Sguazzin 11. All. Bertoli.

Virtus Roseto: Stirpe 7, Attanasio 1, Gaeta 14, Ndojo 2, Andrietti 2, Bajceta 4, Piccioni 4, Giampietro, Ciarrocchi, Mattucci 6. All. Rossi.

Parziali: 40-11, 25-15, 26-5, 24-9

Abc Castelfiorentino – Virtus Padova 92-88

Abc Castelfiorentino: Matteuzzi ne, Matteini 31, Dimiccoli 9, Rosi 3, Pacini 17, Pagliai 5, Bufalini ne, Fedeli 2, Simoncini ne, Costantini 10, Di Carlo ne, Poggesi 15. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Virtus Padova: Pagliani 16, Ruzza, Didonna, Varotto 1, Diakile 9, Zambonin 25, Ravazzolo 3, Pertile 15, Cadoni 8, Zanutto, Vigneri, Partha 11. All. Franceschini.

Parziali: 20-20, 35-23, 20-23, 17-22

3° GIORNATA 19.05.24

Abc Castelfiorentino – Virtus Roseto 66-78

Abc Castelfiorentino: Matteuzzi ne, Matteini 28, Dimiccoli 5, Rosi 5, Pacini 5, Pagliai 4, Bufalini ne, Fedeli 5, Simoncini ne, Costantini 2, Di Carlo ne, Poggesi 12. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Virtus Roseto: Stirpe 16, Attanasio, Gaeta 29, Ndojo 2, Andrietti 2, Bajceta 20, Piccioni 6, Andrietti ne, Ciarrocchi ne, Mattucci 3. All. Rossi.

Parziali: 16-19, 20-19, 11-21, 19-19

Virtus Padova – Olimpia Milano 59-108

Virtus Padova: Pagliani 6, Ruzza, Didonna, Tommasin, Diakile 8, Zambonin 6, Ravazzolo, Pertile 14, Cadoni 7, Zanutto, Vigneri, Germano 18. All. Franceschini.

Olimpia Milano: Finazzer 8, Vogogna 12, Dozio 8, Vito 10, Salina 4, Lasalandra 14, Compaore 12, Firpo 4, Gioino 7, Nicolodi 11, Babingila 8, Sguazzin 10. All. Bertoli.

Parziali: 13-31, 21-30, 17-26, 8-21

CLASSIFICA FINALE

Olimpia Milano (3/0) Virtus Roseto (2/1) Abc Castelfiorentino (1/2) Virtus Padova (0/3)

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa