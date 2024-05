Doppio incontro di Forza Italia a San Miniato

Venerdì 17 maggio si è tenuta la visita del Senatore Maurizio Gasparri in Toscana con doppio incontro nel Comune di San Miniato. Per primo si è tenuto l'incontro con il Consorzio Conciatori della frazione di Ponte a Egola, che rappresenta le eccellenze del nostro territorio. Da generazioni, queste aziende lavorano con dedizione e grande impegno, portando prestigio ai nostri territori, con una particolare attenzione alla qualità del prodotto e alla sostenibilità etica e ambientale.

Sempre in occasione della visita del senatore Maurizio Gasparri in Toscana, è stato organizzato un incontro a numerosi imprenditori, con i quali sono state discusse le misure che Forza Italia intenderà promuovere in Europa e che il candidato sindaco Michele Altini, una volta eletto primo cittadino di San Miniato, potrà portare all'attenzione dei nostri ministri e parlamentari.

E' stato inoltre inaugurato il comitato elettorale (di Forza Italia - Lega - Noi Moderati - PLI e Fratelli d’Italia) di Michele Altini Sindaco per San Miniato, che ha visto oltre alla partecipazione del Capogruppo al Senato di Forza Italia, senatore Maurizio Gasparri, quella del segretario regionale di Forza Italia Marco Stella, del vicesegretario nazionale On. Deborah Bergamini, del vicesegretario regionale Raffaella Bonsangue , del segretario provinciale Lorenzo Paladini, del sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande, dell’assessore al Comune di Pisa Riccardo Buscemi e del consigliere provinciale di Pisa Roberto Sbragia.

L’evento è stato accolto dalla cittadinanza da un grande entusiasmo e da una ampia partecipazione di cittadini. Conclude - Lorenzo Paladini - “la presenza dei membri del Governo e del Parlamento è un segnale politico importante a conferma dell'attenzione dei territori quale elemento imprescindibile di un azione costante e efficace tra amministrazioni locali e Governo centrale”.

Fonte: Ufficio Stampa