Rotary Castelfranco, serata con il Governatore del Distretto 2071

Venerdì 10 maggio, presso il Ristorante Pepenero di San Miniato, il Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore ha ricevuto il Governatore del Distretto 2071 Fernando Damiani, accompagnato dalla moglie Margherita, nell’annuale visita al Club.

Il Governatore ha intrattenuto una lunga e approfondita discussione sia con il Presidente del Club Francesco Ferraro che con tutto il Direttivo: è stato un momento di confronto utile al Club. Il Governatore ha apprezzato gli sforzi profusi ed ha fornito utili indicazioni e suggerimenti per il proseguo dell’attività invitando i successivi Presidenti già eletti, ovvero Fabio Botrini (AR 2024-25) e Ganni Riccardo (AR 2025-26), a proseguire il percorso avviato nell’anno rotariano attualmente in corso.

Durante la riunione è stata esposta al Governatore sia l’attività svolta nell’ultimo periodo, che ha coinvolto spesso il territorio ed in qualche caso anche giovani studenti, sia i futuri progetti, ipotizzando possibili prospettive per un’azione più incisiva nel comprensorio con l’obbiettivo di acquistare visibilità, diffondere il messaggio del Rotary ed aumentare l’effettivo. Il confronto tra il Direttivo ed il Governatore ha visto la fattiva partecipazione dell’Assistente Chiara Bilancieri la quale già in precedenti occasioni era stata partecipe di iniziative del Club.

Prima dell’inizio della conviviale il Governatore e sua moglie Margherita hanno parlato ai Soci presenti. Il Governatore ha invitato tutti noi a “parlare” maggiormente di Rotary in ogni momento della nostra vita, per quanto possibile, diffondendo i messaggi che lo caratterizzano alle persone a noi più vicine, come famiglie, amici e lavoro (in particolare il senso di “amicizia” e “il servire sopra ogni interesse personale”).

Margherita ha presentato il “Progetto Libellula”, da Lei stessa ideato: il progetto vuole favorire l'accesso ai servizi sanitari alle donne con ridotta mobilità che devono effettuare controlli ginecologici, controlli a cui spesso rinunciano o rimandano per non trovarsi in difficoltà o in soggezione. Non sempre infatti gli ambulatori dispongono di lettini ginecologici elettrici (regolabili in altezza) che consentirebbero alle pazienti di potervi salire in autonomia senza bisogno dell’aiuto fisico di altre persone; una situazione spesso imbarazzante per le pazienti stesse.

Come avvenuto per altri Club del Distretto è arrivato quindi l’invito dalla Sig.ra Margherita di aderire al progetto che prevede appunto l’acquisto dei lettini elettrici; siamo lieti di comunicare che il Rotary Castelfranco di Sotto ha deciso di aderire a questa importante iniziativa

Fonte: Ufficio Stampa