Stipendio non pagato e incertezze su Tfr: presidio a Firenze dei lavoratori appalti Alia

Mancata o parziale riscossione dello stipendio di aprile e incertezze sulla riscossione del Tfr: domani (lunedì 20 maggio) si terrà un presidio-assemblea dalle 10 alle 12 davanti alla sede di Alia a Firenze in via Baccio da Montelupo di lavoratrici e lavoratori (con Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel) dei vecchi appalti porta a porta o autisti di Sea Soluzioni Eco Ambientali di Borgo San Lorenzo, Firenze sud, Empoli e Prato, passati di recente in un cambio appalto alle cooperative Ati e Cristoforo.