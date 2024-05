Nik Day in programma per i 22 anni di Niccolò al Pozzale

Nik Day pronto a tornare a Empoli, Niccolò compie 22 anni. Questo il messaggio per l'evento:

Carissimo Niccolò auguri per i tuoi 22 anni! Sei già un uomo oramai anche se non disdegni ancora del tutto le coccole di babbo e mamma, soprattutto la sera prima di addormentarti. Fin da piccolo sei sempre stato molto affettuoso con tutti, per te l’amore rappresenta l’approccio migliore per entrare in relazione con l’altro.

Amare è importante ma saperlo comunicare (e accogliere) lo è ancora di più. Nik non comunica con le parole ma con tutta la sua persona e lo fa così bene che nessuno è abile come lui a comunicare in modo alternativo. Certo non è facile interpretarlo perché non siamo così sensibili e raffinati da riuscire a capire, anche solo attraverso uno sguardo, ciò che l’altro sente nel cuore senza che abbia bisogno di spiegarlo a parole. Nik ci riesce molto bene, coglie al volo ogni piccola sfumatura: è una interazione diretta la sua, da

cuore a cuore, perché ha la capacità di sintonizzarsi subito sulla stessa lunghezza d’onda dell’altro in particolar modo quando si tratta di dare e ricevere amore, puro.

Le parole tante volte non sarebbero capaci di descrivere l’affetto verso quell’amico che gli è accanto e che gli procura tanta gioia. Talvolta questa gioia è così grande che non riesce davvero a contenerla: sente il bisogno irrefrenabile di condividerla e restituirla con chi in quel momento gli è prossimo. E lo fa così: all’improvviso allunga la mano destra all’altezza

del collo dell’amico e lo stringe a se per dargli un bacio sulla fronte. E la gioia nel suo cuore raddoppia se la felicità di questo incontro è corrisposta: Nik è così beato che gli sembra davvero di essere in Paradiso!

Quest’anno il NIKDAY ha il patrocinio del comune di Empoli, della Società della Salute EVV e del comune di Capraia e Limite. Si festeggia sabato 25 maggio dalle 15 in poi, sempre presso il giardino pubblico adiacente il circolo Arci del Pozzale. Il tema scelto insieme alla scuola superiore “IIS Virgilio” verte proprio sull’importanza della comunicazione e il libro della collana degli “Amici di Nik” di quest’anno avrà come titolo “Tutti i linguaggi del mondo”.

Ben nutrita è la scaletta degli interventi sul palco dove è prevista la presentazione del libro che raccoglie i racconti scritti dai ragazzi che frequentano la scuola superiore IIS Virgilio di Empoli insieme a quelli della scuola primaria di Castagnola di Sotto (IC Massa 6) e a quelli di tutti gli amici che sempre ci accompagnano in questa avventura!

Fanno da cornice le tante attività proposte per i bambini ed i ragazzi disseminate in tutta l’area del giardino pubblico, con la partecipazione di:

- Antonio Masoni ceramiche

- ARI Radioamatori Empoli

- Art-Alive.eu

- Ass.ne pensionati VVF

- Associazione Volontari Ospedalieri

- AUSER

- Centro Attività Musicali Empoli

- Circusbandando con Paco Paquito e Celestina

- Corpo Nazionale Vigili del fuoco

- Creativondoro asd

- CUAMM Medici per l'Africa

- Golem

- Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci aps

- Gruppo fotografico Limite

- IIS Virgilio con gli esperti di voguing e danze irlandesi con Valerio Cassa e Mirko Peluso di Clover

- Misericordia

- Ortolani coraggiosi

- Paeseinfesta

- PROMOCULTURA

- Scuola MAX Toscana unità cinofile salvataggio nautico

- Suonamidité e Mulino del Ronzone con Mario Costanzi

Da segnalare in particolare laboratori sensoriali ad hoc per sperimentare forme di comunicazione non verbale come ad esempio il riconoscimento tattile di disegni in rilievo, “lettura” dei silent book, “assaggi” di CAA, Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Ci saranno intrattenimenti per bambini con giocoleria e laboratorio delle bolle. Quest’anno inoltre sarà allestita una galleria d’arte presso la Casa del Popolo di Pozzale a cura del Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci aps e di Art-Alive.eu con opere di artisti di fama internazionale.

Il nostro grazie infinito va a tutti i volontari che si adoperano per rendere questa festa sempre più speciale.

I genitori di Nik e Associazione Amici di Nik odv