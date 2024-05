Carabienieri, Pisa e provincia: obiettivo sicurezza e controllo del territorio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio - dedicato, più in generale, alla prevenzione e alla repressione dei reati e all’accertamento di chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti - hanno segnalato tre persone in stato di libertà.

Più specificatamente:

- i Carabinieri della Compagnia di Pisa, hanno segnalato in stato di libertà un conducente che si è rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici. Nello specifico, la persona è stata controllata, dai militari operanti, alla guida di autovettura; i Carabinieri le hanno richiesto di sottoporsi ad accertamenti - volti a verificare eventuale assunzione di sostanze d'abuso - presso una struttura sanitaria, ma la persona si è rifiutata. Nella circostanza, la patente di guida non è stata ritirata, poiché risultava già un provvedimento di sospensione in atto;

- poi, in una differente occasione, sempre i militari della Compagnia di Pisa hanno sottoposto a controllo un conducente, riscontrandone il tasso alcolemico di oltre 3 volte il limite consentito dalla normativa di settore. L'automobilista è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria pisana per guida sotto l’influenza di alcool e la patente è stata ritirata;

- i Carabinieri della Compagnia di Pontedera (PI), nel territorio di competenza, hanno sottoposto a controllo che viaggiava su un veicolo che rimaneva coinvolto in un sinistro stradale - veniva riscontrato un tasso alcolemico di oltre 3 volte il limite consentito dalla normativa di settore. Anche in questo caso, la persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria pisana per il reato di guida sotto l’influenza di alcool, mentre la patente di guida è stata ritirata.

Stante il principio di presunzione d'innocenza, le eventuali responsabilità delle persone segnalate saranno vagliate, nel prosieguo dei procedimenti, dalle Autorità competenti.

Fonte: Legione Carabinieri “Toscana” Comando Provinciale di Pisa