Chiude col botto lo Spring Sound Festival al Parco di Serravalle, in attesa dell'estate

Chiusura col botto per la prima edizione dello "Spring Sound festival" in scena a Empoli nel bellissimo parco di Serravalle. Ieri sera (19 maggio) sul palco sono saliti gli Hso, Bobo Rondelli e I Matti delle Giuncaie e il divertimento non è mancato.

A scaldare i motori della serata sono stati gli Hso e la loro energia travolgente. Un viaggio sonoro tutto toscano che ha divertito, fatto ballare, emozionare e riflettere con il sorriso come sono soliti fare questi artisti anche i più giovani.

Una serata suggestiva e “matta” da ricordare. Adesso c'è attesa per svelare i prossimi appuntamenti di una stagione estiva che ha già numeri importanti e che animerà l'arena culturale del parco di Serravalle, grazie all'associazione Jump Live e i suoi più stretti collaboratori.

Non ci resta che aspettare.

INFORMAZIONI - Associazione culturale Jump Live associazionejumplive@gmail.com responsabile Roberto del Pasqua 331 9749060.

Fonte: Ufficio Stampa