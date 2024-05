Corsivo Festival, online il dibattito tra i 5 candidati sindaco

Corsivo Festival si è concluso sabato 18 maggio ma la sua eco si propagherà anche nei prossimi giorni.

La seconda edizione della kermesse dedicata alla comunicazione e al giornalismo e organizzata da gonews.it è tornata al Parco di Serravalle. Il clima mite e soleggiato ha dato l'opportunità dalle 17 fino a tarda notte di un'ampia partecipazione, culminata con il dibattito elettorale tra i 5 candidati a sindaco di Empoli.

Per chi non c'era e vuole riprendere il filo del discorso dei tre talk (oltre alla politica nel pomeriggio si è parlato di giornalismo locale con Francesco Turchi del Tirreno, Elisa Capobianco de La Nazione ed Elia Billero di gonews.it, intervistati da Federica Antonelli; e di intelligenza artificiale con i professori Michele Mezza e Giuliano Marullo, intervistati da Manuele Vannucci) nei prossimi giorni verranno pubblicati podcast audio e video con gli interventi integrali. Per 'tramandare' nel tempo quello che è stato Corsivo Festival, lo sforzo enorme di una piccola realtà come la testata online gonews.it.

La serata è culminata con il dibattito a 5 voci, con una partecipazione importante non solo dei comitati e dei simpatizzanti, ma pure di molti cittadini, tra cui tantissimi giovani, in alcuni casi anche minorenni. Questo sta a significare come la politica locale, se interpretata nel modo migliore, possa portare a interesse e partecipazione nel solco del bene comune.

A fronteggiarsi, tra temi e repliche i candidati (seguendo l'ordine di sorteggio) Maria Grazia Maestrelli (Empoli al Centro - Italia Viva), Alessio Mantellassi (PD-AVS-Azione-Questa è Empoli-Mantellassi sindaco), Leonardo Masi (Buongiorno Empoli-M5S-Siamo Empoli), Simone Campinoti (FdI-Lega-FI-Empoli del Fare) e Andrea Poggianti (Centrodestra per Empoli - La Mia Empoli).

Ed è proprio la registrazione integrale della serata del dibattito a essere pubblicata per prima sul nostro canale Youtube. Questi i temi affrontati:

RIFIUTI: Come far calare la bolletta degli empolesi con un servizio all'altezza

TRASPORTO PUBBLICO, AMBIENTE, VIABILITA': Ridurre il traffico, mantenendo la mobilità: quali sono le sue ricette

FRAZIONI CENTRALI: Lontani dal centro ma non isolati da tutto, quali proposte?

MULTIUTILITY: Qual è il posizionamento nel nuovo ente gestore? E sul referendum 2025

CULTURA: Empoli fatica a gareggiare con i borghi storici, cosa propone per rilanciare e potenziare l'offerta culturale

SICUREZZA: Dalla microcriminalità in zona stazione ai furti in abitazione, le vostre proposte una volta sindaco

PROCESSO KEU: Empoli parte civile ma bonifica ancora lontana. Cosa farai da sindaco?

CHIUSURA: Il primo atto da sindaco.

