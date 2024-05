Salute e benessere, ai Gigli un weekend di screening gratuiti e prevenzione

Il centro commerciale I Gigli ripropone l'iniziativa dedicata alla salute che già lo scorso anno aveva visto la partecipazione di molti visitatori: “La Prevenzione ai Gigli – Festa Toscana della Prevenzione”, due giornate dedicate alla salute con screening completamente gratuiti per i visitatori del centro commerciale di Campi Bisenzio.

Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 10 alle 20, nella piazza esterna di Corte Tonda, sarà allestito un punto sanitario per la prevenzione. Prevista la partecipazione di sanitari volontari di un pull di associazioni: Unisalute, Fratellanza Popolare di San Donnino, FIMMG Regione Toscana, AVIS, Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e Misericordia di Campi Bisenzio. Adesione anche da parte di alcuni partner commerciali de I Gigli.

Durante le due giornate i visitatori potranno usufruire gratuitamente di una serie di prestazioni sanitarie: screening metabolico, consulenza psicologica, consulenza nutrizionale, audiometria - valutazione dell'udito, audiometria - prevenzione inquinamento acustico, screening del glaucoma e misurazione della vista, esame baropodometrico e valutazione appoggio plantare, valutazione insufficienza venosa, densitometria ossea, screening UV - valutazione esposizione solare, novità di questa edizione - screening tiroideo con valutazione TSH e logopedia e neuropsichiatria infantile.

“Riteniamo che la prevenzione sanitaria sia molto importante, ma non sempre accessibile a tutti a causa dei tempi di attesa e dei costi delle prestazioni specialistiche; partendo da questi presupposti abbiamo deciso di dedicare due giornate al tema della salute, offrendo ai nostri clienti screen e consulenze gratuite da parte di diversi professionisti - ha spiegato il direttore de I Gigli, Antonino D’Agostino – Il valore aggiunto di questa manifestazione è rappresentato proprio dai professionisti e dalle associazioni del territorio che, oltre a svolgere un impegno quotidiano, hanno accolto il nostro invito mettendo a disposizione le proprie competenze a beneficio della collettività”.

“Gli ultimi anni - così Stefano De Robertis, marketing manager di Eurocommercial Properties, società proprietaria de I Gigli -, hanno visto anche nelle strutture della Grande Distribuzione Organizzata l’aumento della domanda di servizi di salute e benessere, dove le attività di prevenzione e consulti medici sono offerti in ambienti retail. Abbiamo organizzato questo evento con grande interesse poiché ci offre la possibilità di portare la salute fuori dai luoghi di cura tradizionale e invertire, in un certo senso, il percorso, incontrando le persone nel centro commerciale, e fare il primo passo per tutelare il loro benessere”.

Fonte: Ufficio Stampa