Il vice ministro Sisto: "Empoli può accreditarsi per un nuovo tribunale". Polemiche dagli avversari

Il tema del tribunale a Empoli è stato accolto dalle forze politiche più disparate, dalla sinistra-M5S passando per il centrosinistra. Oggi il centrodestra di governo, che supporta Simone Campinoti candidato sindaco a Empoli, ha invitato il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto assieme all'associazione per la riapertura del tribunale.

La polemica nasce sull'interpretazione di 'come' riportare il tribunale a Empoli. In un post la sindaca Brenda Barnini, che ha accolto il vice ministro in città, ha affermato: "Nelle sue parole non c’è stata purtroppo nessuna rassicurazione rispetto alle prospettive di una possibile apertura di un tribunale a Empoli ma solo eventualmente di una riapertura della sede distaccata del tribunale di Firenze. Ha poi sottolineato come questo territorio sia stato invece in grado (unico in Toscana) di riaprire l’ufficio del giudice di pace per merito delle amministrazioni comunali. Infine anche la riapertura di una sede distaccata del tribunale dipende come ha detto lui principalmente dal fatto che la Regione Toscana si è impegnata a sostenere i costi di gestione".

Stesso discorso per il candidato di centrosinistra Alessio Mantellassi: "Di fatto non rafforza la nostra richiesta di una sede di tribunale autonoma, che era nelle aspirazioni e le richieste di questo territorio. Non siamo soddisfatti". Stesso tema Poggianti, per Centrodestra per Empoli-La Mia Empoli: "Empoli non è una succursale di Firenze con una sede distaccata, merita un'autonomia giudiziaria".

A fare chiarezza ci pensa un video con le parole esatte del vice ministro Sisto, in cui parla di nuova sede

"La riapertura della sede del tribunale a Empoli è una scelta strategica per il territorio. E una battaglia in favore dei cittadini". Così in una nota l'onorevole Deborah Bergamini, Vicesegretario Nazionale di Forza Italia e il Coordinatore regionale, Marco Stella, esprimono la loro soddisfazione: "La venuta del Viceministro Sisto ad Empoli ha un significato importantissimo e testimonia la vicinanza alle istanze del territorio. Ci sono importanti motivi economici, sociali e giudiziari a giustificare questa riapertura. Noi ne siamo felici per l'inter area dell'Empolese Valdelsa e per il Comprensorio del Cuoio".

Molto chiare le parole del vice ministro alla Giustizia Paolo Sisto, in visita oggi ad Empoli in occasione delle Elezioni Amministrative che vedono Simone Campinoti in campo per la coalizione del centrodestra: "La linea di questo governo è quella di rimediare alla chiusura di molti tribunali voluta nel 2012. Quelle chiusure non hanno aiutato per una migliore amministrazione della giustizia, anzi. Oggi invertiamo la corsa e poiché l’esigenza di Empoli di riapertura del tribunale ha ottime ragioni, credo che con un opportuno e necessario lavoro di squadra fra le istituzioni, a partire dalla Regione Toscana, potremo raggiungere questo obiettivo".