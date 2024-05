Luciano Cinelli, professione Bomber: grande festa a Fucecchio con grandi e giovani calciatori

L'Associazione Pro Loco di Fucecchio organizza con il patrocinio del Comune e del Palio delle Contrade, un evento di storia calcistica in memoria di Luciano Cinelli nelle serate di mercoledì 29 maggio alle ore 21.00 al teatro Pacini per la presentazione del libro “Luciano Cinelli – Bomber” e venerdì 31 maggio ore 20.30 allo stadio Tre Archi per una partita “derby” tra le Contrade.

Il memoriale scritto dalla moglie Lori Vanni è un libro che racconta una storia attraverso la testimonianza di altre storie e che smuove inevitabilmente vissuti emotivi condivisi e dà un senso di completezza alla vita vissuta. Questo libro è scritto da una donna che ha trascorso gran parte della vita nel mondo del calcio accanto al protagonista e che ha voluto narrare la sua storia, attraverso i propri occhi al di qua della rete.

Venerdì 31 maggio sarà una vera e propria festa del calcio di tutti i giocatori fucecchiesi e non, che sono cresciuti nel settore giovanile e di quelli che hanno avuto la fortuna e l'onore di indossare la maglia della prima squadra.

A ricordare Luciano saranno presenti personaggi del mondo calcistico e delle società dove ha giocato e allenato; saranno invitati giocatori fucecchiesi che hanno fatto la storia del calcio negli anni '50 e '60. Onorerà la festa la presenza della Scuola Calcio A.C. Giovani Fucecchio 2000 affiliata alla Fiorentina.

Inoltre saranno presenti le dodici Contrade, musici e sbandieratori di Massarella, piccoli contradaioli. I fondi raccolti e i contributi donati saranno devoluti, al netto, all'AIRC associazione Italiana ricerca sul cancro e Centro tumori di Pisa.

Verrà sviluppato un pieghevole per dare visibilità a chi ha contributo. Si ringrazia tutti coloro che hanno accolto l'iniziativa e collaborato per la buona riuscita.

Fonte: Ufficio Stampa